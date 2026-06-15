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Donald Trump in Genf gelandet – hier begleitet ihn Parmelin zum Helikopter

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Donald Trump ist auf Schweizer Boden gelandet. Der US-Präsident erreichte mit der Air Force One am Montagnachmittag Genf. Von dort aus reist Trump weiter nach Evian, wo er am G7-Gipfel teilnehmen wird.

Er wurde von Bundespräsident Guy Parmelin und der Botschafterin der USA in der Schweiz, Callista Gingrich, empfangen.

Guy Parmelin schüttelt Trump die Hand. screenshot: youtube

Trump war nur wenige Augenblicke auf dem Rollfeld und stieg in einen Helikopter der US-amerikanischen Marine ein, wie auf einer Live-Übertragung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu sehen war. Der Helikopter hob kurz danach, begleitet von weiteren Militärmaschinen, in Richtung Evian ab. In dem französischen Ort am Genfersee findet das Treffen der G7-Staaten statt.

Beim Gipfeltreffen nehmen neben Trump die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Grossbritannien teil. Ebenfalls vor Ort sind EU-Ratspräsident Antonio Costa sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den eingeladenen Ländern gehören zudem Brasilien, Indien, Kenia, Südkorea sowie Syrien.

Schaulustige verfolgen die Landung der Air Force One in Genf. Bild: keystone

In Genf werden die Spitzenpolitiker von Bundesrat Guy Parmelin empfangen. Dieser führt am Rande des Gipfels Gespräche mit Vertretern anderer Delegationen durch. Auf dem Rollfeld in Genf wurden aussergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Am Montag traf Parmelin bereits seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inacio Lula da Silva. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das 2025 abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Efta und dem Mercosur. (dab/hkl/sda)