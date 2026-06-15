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G7-Gipfel: Trump in Genf gelandet – und weiter Richtung Evian gereist

Video: watson

Donald Trump in Genf gelandet – hier begleitet ihn Parmelin zum Helikopter

15.06.2026, 16:0215.06.2026, 16:56

Donald Trump ist auf Schweizer Boden gelandet. Der US-Präsident erreichte mit der Air Force One am Montagnachmittag Genf. Von dort aus reist Trump weiter nach Evian, wo er am G7-Gipfel teilnehmen wird.

Er wurde von Bundespräsident Guy Parmelin und der Botschafterin der USA in der Schweiz, Callista Gingrich, empfangen.

Parmelin Trump Handshake
Guy Parmelin schüttelt Trump die Hand.screenshot: youtube

Trump war nur wenige Augenblicke auf dem Rollfeld und stieg in einen Helikopter der US-amerikanischen Marine ein, wie auf einer Live-Übertragung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu sehen war. Der Helikopter hob kurz danach, begleitet von weiteren Militärmaschinen, in Richtung Evian ab. In dem französischen Ort am Genfersee findet das Treffen der G7-Staaten statt.

Darum geht es beim G7-Gipfel:

Trump, Selenskyj, Handelsstreit – und Parmelin am Galadinner: Der G7-Gipfel in 7 Punkten

Beim Gipfeltreffen nehmen neben Trump die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Grossbritannien teil. Ebenfalls vor Ort sind EU-Ratspräsident Antonio Costa sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den eingeladenen Ländern gehören zudem Brasilien, Indien, Kenia, Südkorea sowie Syrien.

Air Force One carrying US President Donald Trump landing at Geneva Airport for the France Evian G7 summit, in Geneva, Switzerland, Monday, June 15, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Schaulustige verfolgen die Landung der Air Force One in Genf.Bild: keystone

In Genf werden die Spitzenpolitiker von Bundesrat Guy Parmelin empfangen. Dieser führt am Rande des Gipfels Gespräche mit Vertretern anderer Delegationen durch. Auf dem Rollfeld in Genf wurden aussergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Am Montag traf Parmelin bereits seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inacio Lula da Silva. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das 2025 abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Efta und dem Mercosur. (dab/hkl/sda)

Mehr zum G7-Gipfel:

«Achtung, sie greifen an!»: Wie der G7-Protest plötzlich eskalierte
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RuBisCO
15.06.2026 16:12registriert Oktober 2021
er ist mir etwas zu oft auf Schweizer Boden dieses Jahr.
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Gurgelhals
15.06.2026 16:14registriert Mai 2015
In diesem Fall gehe ich ausnahmsweise mit dem ganzen "Ausländer raus!"-Getue der SVP mal einig.
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bokl
15.06.2026 16:15registriert Februar 2014
Bei der ganzen heissen Luft die DT produziert ist es kein Wunder gibt es gegen Ende der Woche eine Hitzewelle ...
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