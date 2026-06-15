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Italien soll verhafteten ehemaligen Bündner Beamten ausliefern

Italien soll verhafteten ehemaligen Bündner Beamten ausliefern

15.06.2026, 17:0515.06.2026, 17:05

Ein in Italien verhafteter ehemaliger Bündner Betreibungs- und Konkursbeamter soll in die Schweiz ausgeliefert werden. Die Bündner Staatsanwaltschaft hat über das Bundesamt für Justiz ein Auslieferungsgesuch gestellt.

Der 70-jährige Schweizer wurde in einem Spital in Formia in der Provinz Latina ausfindig gemacht, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa kürzlich meldete. Die Polizei nahm den Mann aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls der Schweizer Behörden vorübergehend fest.

Die Stadt Formia in Italien.
Die Stadt Formia in Italien.Bild: Shutterstock

Gestellt hatte diesen die Staatsanwaltschaft Graubünden. Diese hält gegenüber Keystone-SDA fest:

«Die Staatsanwaltschaft Graubünden führt seit 2016 ein Strafverfahren gegen einen ehemaligen Betreibungs- und Konkursbeamten wegen ungetreuer Amtsführung sowie Vermögens- und Urkundendelikten.»

Diese seien im Zeitraum von 2006 bis 2016 begangen worden. Der Deliktsbetrag belaufe sich auf rund 500'000 Franken.

Geschädigte seien sowohl einzelne Privatpersonen als auch kommunale und kantonale Behörden. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hatte deshalb im Oktober 2020 einen internationalen Haftbefehl gegen den nun in Italien Verhafteten erlassen «und wird über das Bundesamt für Justiz ein Auslieferungsersuchen an die zuständigen Behörden von Italien richten».

Weitere Angaben könne die Staatsanwaltschaft «aus ermittlungstaktischen Gründen» nicht machen. (hkl/sda)

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