Wer irgendwie kann versucht sich im Wasser abzukühlen, wie hier am oberen Letten in Zürich. Bild: keystone

Heute ist der heisseste Junitag in der Schweiz seit Aufzeichnungsbeginn

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Was Michael Eichmann von MeteoNews bereits gestern gegenüber watson angekündigt hatte, ist nun Tatsache. Der Allzeit-Hitzerekord für den Monat Juli in der Schweiz ist gebrochen. In Basel zeigte das Thermometer heute 37 Grad an, wie MeteoNews auf X berichtete.

Der bisherige Hitzerekord, der ebenfalls in Basel gemessen wurde, stammt aus dem Jahr 1947. Am 27. Juli vor rund 80 Jahren zeigte das Thermometer 36,9 Grad an. Ähnlich lange wird der heute erzielte Hitzerekord wohl nicht halten, denn der Höhepunkt der Hitzewelle steht uns erst noch bevor.

Am Freitag wie auch am Samstag liegt gemäss MeteoNews das Temperaturniveau noch einmal höher als heute. Am Samstag könnten uns in der Nordwestschweiz gar Temperaturen von bis zu 39 Grad erwarten. (jul)

