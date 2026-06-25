sonnig35°
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

37 Grad in Basel: Allzeit Hitzerekord im Juni gebrochen

KEYPIX - Badende schwimmen in der Limmat in Richtung Oberer Letten, fotografiert am Samstag, 20. Juni 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Wer irgendwie kann versucht sich im Wasser abzukühlen, wie hier am oberen Letten in Zürich. Bild: keystone

Heute ist der heisseste Junitag in der Schweiz seit Aufzeichnungsbeginn

25.06.2026, 14:5825.06.2026, 14:58

Was Michael Eichmann von MeteoNews bereits gestern gegenüber watson angekündigt hatte, ist nun Tatsache. Der Allzeit-Hitzerekord für den Monat Juli in der Schweiz ist gebrochen. In Basel zeigte das Thermometer heute 37 Grad an, wie MeteoNews auf X berichtete.

Der bisherige Hitzerekord, der ebenfalls in Basel gemessen wurde, stammt aus dem Jahr 1947. Am 27. Juli vor rund 80 Jahren zeigte das Thermometer 36,9 Grad an. Ähnlich lange wird der heute erzielte Hitzerekord wohl nicht halten, denn der Höhepunkt der Hitzewelle steht uns erst noch bevor.

Am Freitag wie auch am Samstag liegt gemäss MeteoNews das Temperaturniveau noch einmal höher als heute. Am Samstag könnten uns in der Nordwestschweiz gar Temperaturen von bis zu 39 Grad erwarten. (jul)

Mehr Hitze-News:

Die Hitzewelle verabschiedet sich – aber erst kommt es zum grossen Knall
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Zukunft dürfte uns die Hitze noch härter treffen!
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Schweizer Polizei erhält Zugang zu Europol-Daten – doch es gibt einen Haken
Es ist ein langgehegter Wunsch der Schweizer Polizei: direkter Zugang zur Datenbank der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag. Jetzt schafft die EU die Möglichkeit. Im Gegenzug erwartet sie aber auch etwas.
Der Zugriff erfolgte im Morgengrauen: In sechs Kantonen durchsuchten Ermittler Ende April Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten. Zehn Männer wurden festgenommen. Sie gehören zur nigerianischen Bruderschaft «Black Axe», die weltweit ein milliardenschweres kriminelles Netzwerk betreibt. Verhaftet wurde auch der mutmassliche Regionalchef, der das südliche Europa kommandieren soll. Ein grosser Fang also.
Zur Story