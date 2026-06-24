Ventilatoren erfreuen sich in diesen Tagen grosser Beliebtheit. Bild: www.imago-images.de

«Kassensturz» testet Ventilatoren – richtig überzeugen kann nur einer

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Abkühlung ist in diesen Tagen in jeder nur erdenklichen Form willkommen. Eine der wohl simpelsten Methoden für zu Hause sind Ventilatoren, die durch ihren konstanten Luftstrom für Abkühlung sorgen. Während preisgünstige Geräte bereits ab 20 Franken erhältlich sind, können teurere Modelle gut und gerne auch mal 100 Franken oder mehr kosten.

Doch lohnt es sich, bei Ventilatoren mehr Geld in die Hand zu nehmen? Das wollte die Sendung «Kassensturz» des Schweizer Fernsehens wissen und nahm dafür zusammen mit dem Magazin «Saldo» zehn Modelle in einer Preisspanne zwischen 25 und rund 150 Franken genauer unter die Lupe.

Das Konsumentenschutz-Magazin legte für den Test sechs verschiedene Kriterien fest, in denen die Elektrogeräte sich beweisen müssen. Beim Kriterium Ventilation wird getestet, wie stark der Luftstrom ist und ob dieser breit gestreut ist oder gezielt ausgerichtet werden kann. Besonders relevant für Personen, die bei der Hitze den Ventilator zum Einschlafen benützen, ist das Kriterium, wie viel Lärm das Elektrogerät macht.

Ausserdem werden die Geräte auf deren Handhabung, den Stromverbrauch und die Konstruktion getestet. Mit einem Plastikfinger wird überprüft, wie sicher die Ventilatoren sind und ob beispielsweise Kinder Gefahr laufen, sich an den rotierenden Fächern trotz Schutzgitter zu verletzen.

Manor nimmt Ventilator aus dem Sortiment

Mit der Endnote 3,6 belegt das Modell «Blanc» von Manor den letzten Platz im Test. Zum Verhängnis wurde dabei dem Ventilator aus dem mittleren Preissegment der Kipptest, der untersucht, ab welcher Neigung die Ventilatoren umfallen und welche Folgen ein solcher Sturz für das Gerät hat. Das Modell von Manor erlitt dabei einen Totalschaden, was zur ungenügenden Schlussnote führt.

Manor reagierte auf den Test und nahm den Ventilator aus dem Sortiment. Ebenfalls als ungenügend eingestuft wurde das Modell «CX 2550/00» von Philips. Besonders beanstandet wurde die Sicherheit des Modells, da es im Test möglich war, einen Plastikfinger durch das Gehäuse zu schieben, was im Ernstfall zu erheblichen Verletzungen führen könnte. Dies führte dazu, dass dem Modell im Test eine ganze Note abgezogen wurde. Ansonsten konnte der Ventilator von Philips im «Kassensturz»-Test in sämtlichen Kategorien überzeugen.

Philips schreibt auf Anfrage von «Kassensturz», dass die Sicherheitsnormen des Tests strenger seien als die EU-Normen, welche das Modell allesamt erfülle. Somit gelte das Produkt allgemein als sicher. Gleich sieben Modelle erreichten das Gesamturteil «genügend», so erfüllten diese die Anforderungen, konnten jedoch meist nicht komplett überzeugen.

Das Modell Pedestal WH der Firma Lucci Air, mit 148.50 Franken das teuerste im Test, belegt den siebten Platz. Abzüge erhielt der Ventilator vor allem für seine Geräuschemissionen. Am leisesten im Test war hingegen das Modell Stand-Umluftventilator der Marke Fertraso. Das Modell, das bei Digitec-Galaxus erhältlich ist, belegt damit den dritten Platz.

Siegermodelle im mittleren bis unteren Preissegment

Ebenfalls überzeugen bei der Lautstärke konnte das zweitgünstigste Modell, der Standventilator von Proklima/Voltomat. Das Gerät ist bei Bauhaus für 25.95 Franken erhältlich und konnte auch in der Kategorie Stromverbrauch überzeugen, was ihm den zweiten Platz einbrachte.

Testsieger ist das Gerät der Eigenmarke Intertonic von Interdiscount. Als einziger Ventilator erreicht dieser das Gesamturteil Gut mit einer Schlussnote von 5,0. Das Gerät konnte in allen Bereichen überzeugen, besonders positiv fiel dabei die Lautstärke sowie eine gleichmässige und zielgerichtete Belüftung auf.

Der Ventilator von Interdiscount für rund 50 Franken schnitt im Test am Besten ab. Bild: screenshot Interdiscount

In Sachen Stromverbrauch schnitten sämtliche Ventilatoren gut ab. Der Stromverbrauch falle gemäss den Test-Expertinnen und -Experten kaum ins Gewicht. Zwei Modelle würden jedoch auch im Standby-Modus Strom verbrauchen, grundsätzlich raten die Experten daher, bei Nichtgebrauch den Ventilator auszustecken.

Hier die Schlussresultate im Überblick:

Intertronic «Standventilator Stand Fan»

Note: 5

Preis: 49.95​ Proklima/Voltomat «Standventilator»

Note: 4,6

Preis: 25.95 Fertraso «Stand-Umluftventilator»

Note: 4,6

Preis: 39.90 Novomatic «STV 30 Quattro»

Note: 4,5

Preis: 99.95 Sonnenkönig «Flex Vind»

Note: 4,4

Preis: 69.95 OK «OSF 40323 W»

Note: 4,3

Preis: 24.95 Lucci Air «Pedestal WH»

Note: 4,2

Preis: 148.50 Stadler Form «Finn»

Note: 4,1

Preis: 96.90 Philips «CX2550/ 00»

Note: 3,9

Preis: 89.90 Manor «Blanc»

Note: 3,6

Preis: 59.95

(jul)