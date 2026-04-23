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Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer

Ein Testprobandin demonstriert die Kontrolle bei dem neu eingerichteten CT-Scanner fuer das Handgepaeck der Passagiere und des Personals im neuen Sicherheitskontrollgebaeudes (SKG) des Flughafen Zueri ...
Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere.Bild: keystone

Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer – das willst du wissen

23.04.2026, 13:0323.04.2026, 13:03

Die Lufthansa streicht auf ihren Kurz- und Mittelstreckenflügen die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers. Sie führt bei allen Airlines der Gruppe einen neuen «Economy Basic»-Einstiegstarif ein, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte.

Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar, teilte das Unternehmen mit. Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere.

Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zum attraktiven Einstiegspreis. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter gross sein. Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck könne als Zusatzleistung flexibel ab 15 Euro zugebucht werden.

Klagen der Konsumentenschützer

Mit dem Light-Angebot begibt sich Lufthansa auf das Angebotsniveau der Air France aber auch von Billigfliegern wie Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz oder Vueling. Diese letztgenannten Gesellschaften sind vom europäischen Konsumentenverband BEUC wegen ihrer strengen Handgepäckregeln abgemahnt worden.

Die Konsumentenschützer wollen auch mit Prozessen erreichen, dass jeder Passagier neben dem persönlichen Gegenstand noch einen Handgepäckkoffer mit in die Kabine nehmen darf. Dies sei «angemessen».

Das lehnt unter anderem der Airline-Verband A4E ab, dem auch die Lufthansa angehört. Der Verband argumentiert, dass die Billigtarife mit einem Mini-Gepäckstück millionenfach von Konsumenten gebucht würden. Sie dürften nicht gezwungen werden, für Leistungen zu bezahlen, die sie gar nicht benötigten. (sda/awp/dpa)

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benn
23.04.2026 13:21registriert September 2019
sie führt eine neue klasse ein ohne kabinenkoffer zum preis des heutigen preises mit koffer, dafür wird das ticket mit koffer teurer, wer wettet dagegen? ist der gleiche trick wie das dynamische preising beim skiticket!
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chicadeltren
23.04.2026 13:33registriert Dezember 2015
Bestimmt ist der neue „basic“ Tarif dann einfach gleich teuer wie die aktuell günstigete Ticketvariante und wer wie bisher ein Handgepäckstück will, zahlt drauf. Das war schon so als die Lufthansa Gruppe damals das Aufgabegepäck optional machte. Nun ja, die Swiss bietet eh einen Service wie easyjet zu Luxuspreisen (wenn sie überhaupt selbst fliegt und nicht an Air Balitc outsourct).
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