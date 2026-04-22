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Swiss reagiert auf die Flugstreichungen der Lufthansa

FILE - A man walks past parked Lufthansa aircraft at the airport as Lufthansa pilots are on a two-day strike, in Frankfurt, Germany, Thursday, March 12, 2026. (AP Photo/Michael Probst, File) Jet Fuel ...
Die Lufthansa streicht bis Oktober 20'000 Flüge.Bild: keystone

Lufthansa streicht Flüge – jetzt springt die Swiss in die Bresche

22.04.2026, 12:5722.04.2026, 12:57

Die Fluggesellschaft Swiss springt nach den Flugstreichungen der Konzernmutter Lufthansa in die Bresche. Bis Ende Mai bietet die Swiss rund 140 zusätzliche Flüge innerhalb Europas an, wie eine Firmensprecherin der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch mitteilte.

In den Anpassungen enthalten seien Destinationen im gesamten Swiss-Netzwerk, insbesondere Cluj, Stuttgart und München. Gleichzeitig dünnt die Swiss bis Ende Juni an einzelnen Tagen gewisse Strecken in Europa aus und fliegt gewisse Destinationen weniger häufig an. Betroffen sind rund 50 Flüge und Destinationen im gesamten Netzwerk, insbesondere Nizza, Amsterdam und London. Die Swiss bediene jedoch weiterhin alle geplanten Orte, erklärte die Sprecherin.

Lufthansa streicht 20'000 Flüge bis Oktober

Der Lufthansa-Konzern hatte am Dienstag bekannt gegeben, mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline 20'000 Kurzstreckenflüge bis Oktober zu streichen. Das entspricht einer Einsparung von rund 40'000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt hat.

The sun rises behind tankers anchored in the Strait of Hormuz off the coast of Qeshm Island, Iran, Saturday, April 18, 2026. (AP Photo/Asghar Besharati) APTOPIX Iran War
Wegen des Iran-Kriegs bleibt die Strasse von Hormus blockiert.Bild: keystone

Mit den Anpassungen will die Lufthansa-Gruppe die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge senken. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden.

Diese Destinationen sind betroffen

Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden laut Lufthansa am Montag umgesetzt. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Gruppe sollen über andere Airports laufen – betroffen sind Heringsdorf, Cork (Irland), Danzig (Polen), Ljubljana (Slowenien), Rijeka (Kroatien), Sibiu (Rumänien), Stuttgart, Trondheim (Norwegen), Tivat (Montenegro) und Breslau (Polen).

Die Lufthansa überarbeitet angesichts der Absenkung ihrer Kapazitäten auch die mittelfristige Streckenplanung. Details sollen Ende April, Anfang Mai veröffentlicht werden. Für die nun im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine «weitgehende stabile Treibstoffversorgung». (leo/sda/awp/dpa)

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