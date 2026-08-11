Im Fashion Outlet in Landquart GR kommen Schnäppchenjägerinnen und -jäger auf ihre Kosten. symbolBild: keystone

Diese 3 neuen Marken gibt es im Landquart Outlet

Ins Outlet in Landquart ziehen drei neue Marken ein. Und auch eine bekannte Skimarke kehrt zurück.

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Schnäppchenjäger können sich freuen, denn in Graubünden gibt es Nachschub an der Fashion-Front. Im Frühling eröffnete das Fashion Outlet in Landquart GR einen Neubau. Bis Ende September ziehen dort nun drei neue Marken ein. Für sie ist es eine Schweizer-Outlet-Premiere, heisst es im Blick.

Als Erstes zog die US-amerikanische Marke Hoka ins Outlet ein. Seit dem 31. Juli können Shopping-Begeisterte dort bereits Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen. Für Fans von nachhaltig produzierter Outdoor-Bekleidung könnte die Schweizer Marke Nikin etwas sein. Die Marke ist vom 8. August bis Januar 2027 mit einem Pop-up-Store in Landquart vertreten.

Im Frühling 2026 wurde die Erweiterung des Outlets eröffnet. Bild: keystone

Der Dritte im Bunde ist die österreichische Marke Sportalm. Ende September finden Kundinnen und Kunden auf 236 Quadratmetern Skibekleidung der Marke. Zurück kommt zudem die französische Sport- und Outdoor-Marke Salomon. Am 14. August ist es bereits so weit.

Über 170 Marken in 100 Geschäften

Im Bündner Shopping-Paradies werden in 100 Geschäften über 170 Marken angeboten. Schon im Frühjahr sind acht neue Marken dazugekommen. Dazu gehören Carhartt WIP, Birkenstock und Läderach.

(kek)