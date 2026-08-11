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Outlet Landquart hat drei neue Marken

Blick in den alten Teil des Outlets, aufgenommen bei der Eroeffnung der Erweiterung des Landquart Fashion Outlets, am Donnerstag, 20. April 2026, in Landquart. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Im Fashion Outlet in Landquart GR kommen Schnäppchenjägerinnen und -jäger auf ihre Kosten.symbolBild: keystone

Diese 3 neuen Marken gibt es im Landquart Outlet

Ins Outlet in Landquart ziehen drei neue Marken ein. Und auch eine bekannte Skimarke kehrt zurück.
11.08.2026, 10:5011.08.2026, 10:50

Schnäppchenjäger können sich freuen, denn in Graubünden gibt es Nachschub an der Fashion-Front. Im Frühling eröffnete das Fashion Outlet in Landquart GR einen Neubau. Bis Ende September ziehen dort nun drei neue Marken ein. Für sie ist es eine Schweizer-Outlet-Premiere, heisst es im Blick.

Als Erstes zog die US-amerikanische Marke Hoka ins Outlet ein. Seit dem 31. Juli können Shopping-Begeisterte dort bereits Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen. Für Fans von nachhaltig produzierter Outdoor-Bekleidung könnte die Schweizer Marke Nikin etwas sein. Die Marke ist vom 8. August bis Januar 2027 mit einem Pop-up-Store in Landquart vertreten.

Ein Gruezi steht am Eingang der Erweiterung des Landquart Fashion Outlets, aufgenommen bei dessen Eroeffnung, am Donnerstag, 20. April 2026, in Landquart. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Im Frühling 2026 wurde die Erweiterung des Outlets eröffnet.Bild: keystone

Der Dritte im Bunde ist die österreichische Marke Sportalm. Ende September finden Kundinnen und Kunden auf 236 Quadratmetern Skibekleidung der Marke. Zurück kommt zudem die französische Sport- und Outdoor-Marke Salomon. Am 14. August ist es bereits so weit.

Über 170 Marken in 100 Geschäften

Im Bündner Shopping-Paradies werden in 100 Geschäften über 170 Marken angeboten. Schon im Frühjahr sind acht neue Marken dazugekommen. Dazu gehören Carhartt WIP, Birkenstock und Läderach.

(kek)

Fashion Outlet Landquart eröffnet 15 zusätzliche Geschäfte – diese Marken sind neu
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