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Fashion Outlet Landquart: 8 neue Marken erweitern das Angebot

Ein Gruezi steht am Eingang der Erweiterung des Landquart Fashion Outlets, aufgenommen bei dessen Eroeffnung, am Donnerstag, 20. April 2026, in Landquart. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Das Fashion Outlet in Landquart.Bild: keystone

Fashion Outlet Landquart eröffnet 15 zusätzliche Geschäfte – diese Marken sind neu

16.04.2026, 15:5116.04.2026, 15:51

Das Fashion Outlet in Landquart hat am Donnerstag 15 neue Geschäfte eröffnet. Damit verfügt das Zentrum nun über 100 Läden und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende. Die Investition von mehreren Millionen Franken kommt auch der Gemeinde Zizers GR zugute.

Acht neue Marken erweitern das Angebot: Coach, Carhartt WIP, American Vintage, Eleventy, Birkenstock, L’Oréal, Läderach und Coffee Fellows.

Trotz der Krise im Einzelhandel erweitert die Einkaufsstrasse nahe der Autobahn A13 ihre Fläche um 25 Prozent. Jedes Jahr verzeichnet das Outlet-Zentrum Rekordumsätze. Im vergangenen Jahr betrug der Anstieg 8 Prozent. Der Betreiber gibt jedoch keine absoluten Zahlen bekannt.

Obwohl das Outlet den Namen des Ortes Landquart trägt, befinden sich 95 Prozent der Laden- und Parkflächen auf dem Gebiet der Gemeinde Zizers. Laut Gemeindepräsident Daniel Freund (parteilos) generieren die Gewerbeflächen mit internationalen Marken Steuereinnahmen für die Gemeindekasse.

«Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der uns hilft, unsere Aktivitäten zu finanzieren», erklärte er gegenüber Keystone-SDA. Insgesamt würden juristische Personen laut dem Gemeindepräsident 2 Millionen Franken zu einem Gesamtbudget von 18 Millionen Franken beitragen. (sda)

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