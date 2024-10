Er beauftragte zwei Architekten, ein Schloss zu bauen, welches gotische und orientalische Stilelemente miteinander verband. Dies steht in der Verkaufsdokumentation zur Geschichte der Immobilie. 1883 und 1884 wurde das Schloss gebaut und Charles Floods taufte es auf den Namen «El Masr», was «der Ägypter» bedeutet.

Happy to help: Auf Anfrage von watson bei der Genfer Immobilienfirma Crown Real Estate, die den Verkauf abwickelt, heisst es, dass die Preisvorstellungen bei 55 Millionen Schweizer Franken liegen.

Solltest du ein Fan der Netflix-Hitserie «Bridgerton» sein, welche in ähnlichen Schlössern in London spielt und die High Society im frühen 19. Jahrhundert durch die Ballsaison begleitet, dann kannst du dir mit «El Masr» deinen Wohntraum erfüllen. Vielleicht. Eventuell. Mit viel Geld. Sehr viel. Dazu später mehr.

Doch «El Masr» steht auf einem grünen Hügel in der kleinen Genfer Gemeinde Cologny mit knapp 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Cologny gehört zu den wohlhabendsten Gemeinden in der Schweiz. Seit Kurzem kann man dort ein beeindruckendes Schloss erwerben, welches auf diversen Verkaufsplattformen ausgeschrieben ist. Es wurde während vier Jahren renoviert und sucht nun einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

