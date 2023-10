Einmal Burgherrin sein? Kannst du! Hier gibt's Schlösser und Burgen zu kaufen Bild: castleist

Ja, es gibt sie: Makler, die sich ausschliesslich auf den Verkauf von Schlössern und Burgen spezialisiert haben. Gewiss, die Preise reichen von «teuer» bis «Sag mal, spinnst du?». Trotzdem haben wir haben uns bei Castleist umgeschaut.

Auch mal darüber fantasiert, Burgherr zu werden? Schlossherrin? Burgfräulein?

Okay, so wirklich, wirklich in einer Burg zu wohnen, ist kaum jemandes ernsthaftes Ziel. Auch meins nicht. Aber als ich erfuhr, dass eine Website namens Castleist existiert, wollte ich mich natürlich trotzdem etwas umsehen.

Castleist: Eine Immobilien-Website, die sich einzig auf den Verkauf von Schlössern spezialisiert! Schlösser und Burgen. Riesige mediävale Festungsanlagen. Napoleonische Forts. Französische Lustschlösser. Alpine Wehrtürme. Crazy shit, Leute!

Und, ja, die meisten Preise sind crazy. Absolut. Aber gucken darf man ja. Kommt, ich habe sechs Beispiele für euch herausgesucht!

Castello di Montalto Dora, Piemonte

Beginnen wir doch gleich mit der vielleicht *ultimativen* Burg. Die dort oben, wie es sich gehört, zuoberst auf dem Hügel, damit man DEN FEIND SCHON VON WEITEM ERKENNT!

Es handelt sich hierbei um das Castello di Montalto Dora bei Ivrea, circa eine Stunde nördlich von Torino im Piemonte. Und sie ist unglaublich:

Das Fundament geht auf das 11. (!) Jahrhundert zurück. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde die Burg zu ihrer heutigen Erscheinung ausgebaut. Sie hat alles, was man von einer richtig, richtig geilen Mittelalter-Burg erwartet. Imposante, kreisrunde Wehrtürme …

... Festungsmauern mit Wehrgängen ...

... einen amtlichen Innenhof ...

... einen riesigen Festsaal mit entsprechend grosszügig dimensionierter Feuerstelle ...

... Schlafgemächer mit – öh – Kingsize-Betten (wie es sich für den King of the Castle gehört) ...

... und gar eine Kapelle!

Mit Fresken aus dem 11. Jahrhundert!

Und ja: Einen Kerker hat es auch.

Ausserdem ist das Teil verkehrstechnisch bestens erschlossen und in einer der schönsten Gegenden Norditaliens gelegen. Und es kostet ...

... 4'850'000 Euro. TÖRÖTÖRÖTÖRÖTÖRÖ🎉🥳



Na ja – das ist ungefähr 1/4 des Preises einer Strandvilla in Malibu. Strandhäuschen in Malibu oder eine Wehrburg im Piemont? Ich wüsste, was ich wählen würde.

Wachtturm in den französischen Alpen

Bild: castleist

Okay, du willst jenes Ritter-Burgfräulein-Feeling, nicht aber die Übergrösse und den Umfang eines ganzen verdammten Schlosses? Dann ist vielleicht dieser Wehrturm was für dich!

Bild: castleist

Auf einem Felsvorsprung errichtet, war dieser mittelalterliche Turm Teil des Verteidigungs- und Überwachungssystems des Valle Maurienne in der Savoie in den französischen Alpen.

Im Innern – schlüsselfertig bezugsbereit, übrigens – wurde dieser Wehrturm in eine Vierzimmerwohnung mit 128 m2 Wohnfläche umgebaut.

In jedem Stock befindet sich jeweils ein zirka 30 m2 grosser Raum. Von unten nach oben aufgezählt wären das: Keller, Wohnraum, Schlafzimmer mit Badezimmer, nochmals ein Schlafzimmer mit Badezimmer, Wohnküche/Wohnzimmer ...

Bild: castleist

... und im Dachstock noch ein Atelier für die künstlerisch Ambitionierteren unter euch Raubrittern.

Bild: castleist

Nun, ich persönlich würde wohl den Innenausbau etwas abändern, aber so was wäre durchaus machbar, denn das ganze Ding kostet ...

... 245'000 Euro.

Jap. Für dieses Geld gibt's in Zürich, etwa, gerade mal ... öh, nichts. Nope. Sorry. Habe nachgeschaut.

Maurischer Palast mit Weingut bei Porto

Bild: castleist

Zurück zur Kategorie «crazy und unerschwinglich». Obwohl, eigentlich bekommt man hier gehörig was fürs Geld, denn nebst diesem veritablen PALAST im maurischen Stil ...

Bild: castleist

... gehört gleich noch ein Weingut dazu.

Bild: castleist

Zirka 40 Autominuten von Porto entfernt, in Póvoa de Lanhoso in der Weinregion des vinho verde ...

... steht dieses unvergleichliche Schloss, das innen wie aussen gleichermassen zu beeindrucken vermag.

Bild: castleist

Draussen hat es noch einen Garten – oder sagen wir besser «Park» – mit Blick auf den Fluss ...

Bild: castleist

... dazu noch zahlreiche Nebengebäude, eine Scheune (mit Melkmaschine), diverse Lagerräume mit allerlei landwirtschaftlichen Gerätschaften und – eben – ein Weingut.

Bild: castleist

Hier wird vinho verde von ausgezeichneter Qualität produziert – Loureiro, Trajadura und Pedrenã.

Bild: castleist

Der Schlosskeller ist vollständig für die Weinherstellung, Abfüllung, Lagerung und Degustation ausgestattet und wird durch das Labor des Winzers unterstützt.

Bild: castleist

Und das alles gibt's für ... 7'500'000 Euro.

Okay.

Burgruine aus dem 15. Jahrhundert

Bild: castleist

Eine Ruine? Doch doch, hier wird, unweit von Vichy in Frankreich, eine Burgruine aus dem Spätmittelalter verkauft ...

Bild: castleist

... aber mit nebenstehendem, modern ausgebautem Wohnhaus aus der gleichen Epoche.

Bild: castleist

Nein, die Ruine selbst ist realistisch kaum bewohnbar zu machen. Somit ist der Ansatz ein anderer, aber nicht minder interessanterer: Du wohnst in einem schmucken historischen Haus, und in deinem grosszügigen Garten steht noch locker eine geile, spooky Burgruine. Think about it – hat auch seinen Reiz, oder?

Bild: castleist

Vermutlich kannst du dir ein lukratives Business aufbauen, indem du die Ruine als Kulisse für Gothic-Musikvideo-Drehs und Horrorfilme vermietest.

Bild: castleist

Ach ja, neben dem Wohnhaus hat es noch eine 238 m² grosse Scheune, die man ausbauen könnte, einen imposanten Taubenschlag aus dem 15. Jahrhundert (könnte man ebenfalls renovieren), einen Kuh- und einen Schweinestall (237 m² und 96 m² – dort auch: Umbaupotential) und einen Steinofen.

Bild: castleist

Das alles gibt's keine 10 km von der historischen Bäderstadt Vichy entfernt und für ...

... 288'000 Euro. Ha! Gesehen? Eben.

So ein richtiger schottischer Laird sein ...

Bild: castleist

Okay – was, wenn du geldmässig in derselben Liga wie Elon Musk oder Jeff Bezos spielst, im Gegensatz zu den beiden aber tatsächlich ein wenig Geschmack hast? Na, dann ab nach Schottland mit dir!

Bild: castleist

Das, verehrte Damen und Herren, ist das Dunbeath Castle Estate in den nördlichen Scottish Highlands. Oh ja, das ist ziemlich weit nördlich. John o' Groats, der nördlichste Zipfel des britischen Festlands, ist nicht einmal eine Stunde entfernt.

Hier müssen wir glaubs gleich mit dem Verkaufspreis beginnen, denn der ist exorbitant: Offerten über 25'000'000 Pfund werden berücksichtigt.

Was bekommt man für solches Geld? Nun, Land, vor allem. Und nicht zu wenig davon. Ganze 115 km2, nämlich. Hier ist der Grundstückplan:

Bild: castleist

Schier unendliche unberührte Naturlandschaften sind das – Wälder, Moore etc. –, die der Makler vor allem als «hervorragendes Jagdgebiet» anpreist. Fasane, Moorhühner, Rebhühner oder wie die Viecher alle heissen – alles kann geschossen werden. Und ausserdem bietet das Land «anspruchsvolle Pirschjagden auf Rotwild».

Bild: castleist

Ungewöhnlich ist auch, dass das Anwesen ein komplettes, 20 km langes Flusssystem von der Quelle bis zum Meer umfasst. Lachse und Seeforellen gibt es dort zuhauf. En Guete!

Ausserdem gehören noch insgesamt 6,5 Kilometer Küste zum Grundstück – unter anderem mit insgesamt drei verschiedenen lunch huts.

Bild: castleist

Zum Anwesen gehören weiter eine Farm, Weideflächen, ein Gestüt, eine Jagd-Lodge und und und. Insgesamt gibt es 21 Häuser und Cottages, die sich über das Gelände des Anwesens verteilen und als Unterkünfte für Angestellte, Ferienhäuser oder zur Langzeitvermietung dienen.

Bild: castleist

Unmittelbar beim Schloss selbst hat man den Southern Garden ...

Bild: castleist

... und den Northern Garden.

Bild: castleist

Und dann nicht zuletzt Dunbeath Castle selbst.

Bild: castleist

Die Grundmauern des Schlosses gehen auf das 15. Jahrhundert zurück. Die damalige Wehrburg kann auf eine turbulente Historie zurückblicken.

Bild: castleist

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Schloss im damals populären grand baronial style vollumfänglich renoviert. In diesem Zustand bekommt man das Schloss heute – perfekt bezugsbereit, komplett möbliert und inklusive etlicher Gemälde und Antiquitäten von unschätzbarem Wert.

Bild: castleist

Insgesamt 13 Schlafzimmer hat das Schloss, davon 8, die als principle bedrooms gelten und die alle die Namen grosser Seeschlachten über den Türen tragen.

Bild: castleist

Ach ja, «Helikopter dürfen auf dem Rasen von Dunbeath Castle landen».

Vielleicht nur eine Wohnung ... aber im Château in der Dordogne

Letztlich ist vielleicht das hier der praktischste Ansatz: eine Wohnung ... in einem Château.

Bild: castleist

Eine Wohnung, halt. Wie man's kennt: mit Hausverwaltung, Erneuerungsfonds und allem Drum und Dran wie bei einem normalen Wohnungskauf.

Bild: castleist

Schlüsselfertig. Mit dem kleinen Unterschied, dass du IN DER DORDOGNE IN EINEM HAMMER-CHÂTEAU HAUST!

Bild: castleist

Von Weingütern umgeben, nahe dem malerischen Örtchen Bergerac und rund 90 Minuten von Bordeaux, steht dieses Lustschloss aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Bild: castleist

Und ein Flügel davon könnte deiner sein – dort nämlich ist diese 378-m2-Wohnung auf ihren insgesamt drei Stockwerken untergebracht.

Bild: castleist

16 Zimmer insgesamt sind das – mit der zusätzlichen Möglichkeit, im Dachstock nochmals drei Zimmer auszubauen.

Bild: castleist

Aktuell sind da vier Schlafzimmer (eines davon derzeit ein Arbeitszimmer) ...

Bild: castleist

... drei Bäder, zwei Umkleideräume ...

Bild: castleist

... eine Essküche, ein Weinkeller (mais bien sûr) ...

Bild: castleist

... Wohnzimmer und und und. Draussen gehören dir 1746 m2 Garten mit Sommerküche und Sportschwimmbecken.

Bild: castleist

Oh, und ja: möbliert; alles inklusive.

Bild: castleist

Ebenfalls inbegriffen ist noch eine «internationale Familienmitgliedschaft im nahe gelegenen Golf- und Country-Club Chateau des Vigiers». Und das alles für ...

... 1'250'000 Euro. Willst du mal nachschauen, was man hierzulande für solches Geld bekäme? Nur zu!