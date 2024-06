Wird in «Bridgerton» endlich geheiratet? Netflix zeigt Trailer fürs Finale der 3. Staffel

All diese Punkte werden (hoffentlich) in den verbleibenden vier Folgen geklärt.

Im ersten Teil hat Colin um Penelopes Hand angehalten, für sie geht ein Traum in Erfüllung: Sie bekommt endlich ihr Happy End. Doch ohne Drama geht auch diese Verlobung nicht über die Bühne. Denn Colin weiss nicht, dass sie Lady Whistledown ist und Penelope hat Angst, ihm ihr Geheimnis zu verraten. Im Trailer ist zu sehen, dass Penelopes ehemalige beste Freundin und Colins Schwester Eloise droht, Penelopes Geheimnis zu lüften.

In knapp zwei Wochen geht die Serie endlich weiter, nachdem Netflix erst die ersten vier Folgen veröffentlicht hat. In dieser Staffel dreht sich alles um Penelope Featherington (wird von Nicola Coughlan gespielt) und Colin Bridgerton (wird von Luke Newton gespielt).

Achtung Spoiler : Wenn du die neuen Folgen Bridgerton noch nicht geschaut hast, klick ganz schnell weg. In diesem Artikel kommen Spoiler vor.

Wer in Zürich-Witikon von der Busstation Zweiackerstrasse in Richtung alten Dorfkern spaziert, dem fällt vielleicht etwas auf. Aber nur vielleicht. Denn wirklich augenscheinlich ist sie nicht … die Solaranlage – mitten im alten Dorfkern. Auf alten Biberschwanz-Ziegeln liegend erinnert sie dezent daran, mit welchem Hauptproblem sich die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten herumschlagen muss.