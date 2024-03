Lawinen können eine Geschwindigkeit von 300 km/h erreichen. Bild: Shutterstock

Achtung Lawinengefahr! So viele Lawinenunfälle gibt es in der Schweiz

In der kalten Jahreszeit sorgen Lawinenunfälle jedes Jahr für Schlagzeilen. Denn im Bergparadies der Schweiz kommt es immer wieder zu solch wuchtigen Naturgewalten. Hier bekommst du einen Überblick, wie gefährlich Lawinen wirklich sind.

Julia Neukomm

Beim Skifahren oder Snowboarden sagen Eltern ihren Kindern häufig: «Geht ja nicht weg von der Piste. Sonst kommt ihr noch unter eine Lawine!» Ihre Angst ist nicht unberechtigt, denn jedes Jahr werden in der Schweiz Menschen von Lawinen erfasst. Nicht selten enden solche Unfälle tödlich.



Wie Lawinen entstehen und was für Sicherheitsmassnahmen es gibt – eine Übersicht zur Lawinensituation der Schweiz.

Schon gewusst?

Das Wort « Lawine » kommt vom lateinischen Wort «labina» und bedeutet Rutschen oder Gleiten. Im Berner Dialekt gibt es auch das Wort «Louänä» für Lawine. Der Ortsname Lauenen kommt übrigens auch von da. Die Ortschaft ist südlich von Gstaad für ihre Lawinengefahr bekannt.

Lawinenarten

Nicht jede Lawinenart ist gleich gefährlich und nicht jede Lawine entsteht aus demselben Grund. Einflussfaktoren wie Regen, Sonne und Trockenheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Folgendes passiert jedoch bei jeder Lawine: Der Schnee wird an einem Hang so schwer, dass er nicht mehr am Boden oder an der unteren Schneeschicht haftet, abrutscht und in die Tiefe stürzt. Hier sind die wichtigsten Lawinenarten dargestellt: