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Die geplanten Auftritte der Bundesräte am 1. August Nationalfeiertag

Bundespraesident Guy Parmelin erscheint an einer Medienkonferenz zum Entlastungspaket 2027, Synergien zwischen EDA und WBF sowie weitere strategische Anpassungen im Bereich der internationalen Zusamme ...
Bundespräsident Guy Parmelin hat zum kommenden 1. August vier Auftritte.Bild: keystone

So sieht das Programm für die Bundesräte am Nationalfeiertag aus

Die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte planen rund um den Nationalfeiertag in allen Landesteilen Ansprachen. Bundespräsident Guy Parmelin hat mit vier geplanten Auftritten ein dichtes Programm vor sich. Hier ein Überblick über die Feierlichkeiten der Magistraten.
19.07.2026, 09:2819.07.2026, 09:44

Parmelins Feierreden beginnen bereits am 31. Juli abends in seinem Heimatkanton Waadt. Dort wird der SVP-Mann in Renens eine Rede halten. Weiter geht es dann am 1. August am Vormittag beim «Buurezmorge» in Hildisrieden LU und nachmittags auf das Rütli im Kanton Uri, die «Wiege der Schweiz». Dort wird im Rahmen der Bundesfeierlichkeiten die Schweizerische Trachtenvereinigung ihr 100-jähriges Jubiläum begehen. Am Abend ist dann die Rückkehr in den Heimatkanton angesagt. Parmelin wird in Essertines-sur-Rolle VD seinen letzten Auftritt anlässlich der diesjährigen Feierlichkeiten haben.

Getoppt wird Parmelin von Verkehrsminister Albert Rösti. Der SVP-Bundesrat plant rund um den Nationalfeiertag fünf Auftritte. Am 31. Juli wird er sich nachmittags zuerst in Fehraltdorf ZH ans Volk wenden, gefolgt von Val Müstair im Kanton Graubünden. Am Nationalfeiertag geht es dann von einem Auftritt am Vormittag in St. Moritz GR in seinen Heimatkanton Bern, wo er in Sigriswil und Uetendorf auftreten wird.

Ein dichtes Programm mit vier Auftritten hat auch Verteidigungsminister Martin Pfister vor sich. Am 31. Juli hält der Mitte-Bundesrat in Rorschach SG eine Ansprache. Tags darauf ist er gleich an drei Orten unterwegs: in seiner Wohngemeinde Baar ZG, in Blenio TI und in Guarda GR.

SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird an zwei Tagen Reden halten. Am Vorabend des 1. August in Luzern und am Feiertag dann am «Buurezmorge» in Boécourt, in ihrem Heimatkanton Jura.

Bundesrat Beat Jans (SP) hält am Vorabend des Nationalfeiertags, dem 31. Juli, die offizielle Festansprache an der Bundesfeier in Therwil BL. Tags darauf beehrt er dann Biembach im Emmental BE und abends die Stadt Genf.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Bundesrat Ignazio Cassis werden nur am 1. August auftreten. Die FDP-Bundesrätin feiert den Tag am Vormittag in Kradolf-Schönenberg TG und reist dann weiter nach Mendrisio im Kanton Tessin. Cassis wird in Düdingen FR und Avenches VD seine Reden halten. (sda)

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Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993
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Die Bundesratsfotos bis zurück ins Jahr 1993

Das Bundesratsfoto 2026. Sitzend, von links nach rechts: Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP), Bundesrat Beat Jans (EJPD/SP), Bundesrat Ignazio Cassis (EDA/FDP), Bundesrat und Bundespräsident 2026 Guy Parmelin (WBF/SVP), Bundesrat Martin Pfister (VBS/Mitte). Stehend, von links nach rechts: Bundesrat Albert Rösti (UVEK/SVP), Bundesrätin und Bundespräsidentin 2025 Karin Keller-Sutter (EFD/FDP), Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (EJPD/SP).

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