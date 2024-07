Auch der Bildungsstandard beeinflusse die Raucherquote. Am deutlichsten abgenommen habe diese bei den Personen mit einem Hochschulabschluss oder höherer Berufsbildung. (sda)

Der Anteil der stark rauchenden Personen – ab 20 Zigaretten pro Tag – hat sich nach Angaben des BFS in den letzten 30 Jahren mehr als halbiert. Vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei der Anteil der starken Raucherinnen und Raucher von 1992 mit rund einem Drittel auf 2022 mit 5 Prozent deutlich zurückgegangen.

Die Unterschiede bei den Geschlechtern haben sich reduziert. Bei den Männern sei der Anteil der Rauchenden im Jahr 1992 um zehn Prozent auf 27 Prozent im Jahr 2022 gesunken. Bei den Frauen verringerte er sich im selben Zeitraum von rund einem Viertel auf einen Fünftel. Bei den Männern seien die Raucheranteile in allen Altersgruppen zurückgegangen, insbesondere bei den 15- bis 24-Jährigen. In der Altersgruppe ab 65 Jahren sei der Anteil bei den Frauen jedoch angestiegen.

So raucht, vapt und snust die Schweiz im weltweiten Vergleich

Die Welt in Karten

Die Welt in Karten

In der Schweiz rauchen immer weniger Menschen. 2022 rauchten noch 24 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Orban will rechtes Parteienbündnis schmieden – «Neue Ära» für Europa

Starkes Lebenszeichen: Wawrinka in Wimbledon sicher in der 2. Runde

«Es kann nicht sein, dass es darauf ankommt, in welchem Kanton ich vergewaltigt werde»

1,5 Liter Wasser für 30 Franken – so wütend sind Besucher über das Balkan Beats Open Air

Ein böses Gerücht macht in Amerika die Runde

Swiss will im Sommer pünktlicher werden und Service verbessern

Für die Swiss dürfte es am Flughafen Zürich im Sommer wieder hoch hergehen. Die Fluggesellschaft erwartet in den kommenden Monaten nochmals rund 10 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr. Um ein Flugchaos mit Verspätungen und Ausfällen zu verhindern, will die Swiss besser vorbereitet sein.