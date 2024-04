Luzern: Bewaffneter Raubüberfall auf Hotelrezeption

Polizeirapport

Zwei bewaffnete Männer überfallen Hotelrezeption in Luzern

Zwei bewaffnete Männer haben am frühen Donnerstagmorgen eine Hotelrezeption an der Kellerstrasse in der Stadt Luzern überfallen. Zwei Hotelangestellte wurden beim Raubüberfall leicht verletzt. Die Täter sind auf der Flucht.

Die beiden maskierten Männer, mutmasslich im Alter zwischen 20 und 25, bedrohten die beiden Angestellten erst mit den Waffen und fesselten diese anschliessend, wie die Luzerner Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt. Anschliessend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. (sda)