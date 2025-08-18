Schlag mit Bierkrug in Ebikon: Luzerner Polizei fahndet nach diesem Verdächtigen

Im März 2025 wurde in der Luzerner Gemeinde Ebikon ein 50-jähriger Mann erheblich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Emmen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung und fordert den mutmasslichen Täter auf, sich freiwillig zu stellen. Dazu veröffentlichte die Polizei verpixelte Bilder. Sollte sich der Verdächtige nicht stellen, werden die Bilder unverpixelt veröffentlicht.

Bild: luzerner polizei

Bild: luzerner polizei

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 22. März 2025, kurz nach 22 Uhr am Bahnhof Ebikon. Nachdem der mutmassliche Täter und das Opfer einen Bus verlassen hatten, schlug der unbekannte Mann dem 50-jährigen Opfer einen Bierkrug ins Gesicht und flüchtete. Das Opfer erlitt dabei mehrere erhebliche Verletzungen und musste umgehend im Spital medizinisch versorgt werden.

Trotz Ermittlungen konnte der mutmassliche Täter bislang nicht identifiziert werden. Beim Gesuchten handelt es sich um einen etwa 185 cm grossen, glatzköpfigen Mann. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Baseballmütze sowie hellblaue Jeans. Er sprach schweizerdeutschen Dialekt. (dab)