Die Grünliberalen fordern nach dem Nein zur Neutralitätsinitiative einen. In ihrer Stellungnahme vom Sonntag kündigte die GLP diean. Der Vorstoss verlange einen gezielten Ausbau der Schweizer Beteiligung an der Permanent Structured Cooperation (Pesco) der EU.Der Bundesrat solle aufzeigen, in welchen weiteren Projekten sich die Schweiz neutralitätsverträglich engagieren könne. «Die Stimmberechtigten haben heute eine Neutralität bestätigt, die der Schweiz Handlungsspielraum gibt, statt sie zu isolieren. Diesen Spielraum gilt es nun zu nutzen», liess sich der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig im Communiqué zitieren.Die Operation Libero nutzte ihrerseits den Abstimmungssonntag für einen. Das klare Nein zur Neutralitätsinitiative sei ein Ja zu einer Schweiz, die ihre Sicherheit und Freiheit gemeinsam mit Europa verteidige, schrieb die Organisation: «Wer laut ‹Kein Krieg› ruft und gleichzeitig das europäische Friedensprojekt torpediert, kann es mit dem Frieden nicht ernst meinen.» (sda)