«Ein schwarzer Sonntag für unser Land» ++ Beide Initiativen scheitern am Ständemehr
Grünen-Arslan zum Nein zur Ernährungsinitiative
Enttäuschter Präsident des Ja-Komitees der Neutralitätsinitiative
Erste Forderungen werden laut
Der Bundesrat solle aufzeigen, in welchen weiteren Projekten sich die Schweiz neutralitätsverträglich engagieren könne. «Die Stimmberechtigten haben heute eine Neutralität bestätigt, die der Schweiz Handlungsspielraum gibt, statt sie zu isolieren. Diesen Spielraum gilt es nun zu nutzen», liess sich der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig im Communiqué zitieren.
Die Operation Libero nutzte ihrerseits den Abstimmungssonntag für einen Appell zugunsten der neuen Verträge mit der EU. Das klare Nein zur Neutralitätsinitiative sei ein Ja zu einer Schweiz, die ihre Sicherheit und Freiheit gemeinsam mit Europa verteidige, schrieb die Organisation: «Wer laut ‹Kein Krieg› ruft und gleichzeitig das europäische Friedensprojekt torpediert, kann es mit dem Frieden nicht ernst meinen.» (sda)
GLP zufrieden über Resultat
Grosse Enttäuschung bei SVP-Rüegger
Weitere Schlussresultate – Knappes Ergebnis im Tessin
Mitte erfreut über Nein zur Neutralitätsinitiative
Beide Initiativen scheitern am Ständemehr
Schlussresultat aus Uri, Wallis, Zug und St.Gallen
Schlussresultat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
Schlussresultat aus Schwyz
Schlussresultat aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden
2. Hochrechnung ist da
🗳️Zweite Hochrechnung (13:00):— gfs.bern (@gfsbern) September 27, 2026
📉 29% Ja (± 2%) zur Neutralitätsinitiative
📉 28% Ja (± 2%) zur Ernährungsinitiative#Abstimmung #DirekteDemokratie #Schweiz
Nicht überall heisst es: Nein!
Ja-Komitee zum Nein zur Neutralitätsinitiative
Schlussresultat aus Nidwalden
Gute Idee, schlechte Ausführung
Konsternierte Gesichter beim Ja-Komitee
Schlussresultat aus Glarus
SP-Wermuth erfreut über Nein-Trend zur Neutralitätsinitiative
So unterschiedlich reagieren die Komitees auf die erste Hochrechnung
Die erste Hochrechnung ist da
Zwischenresultat aus Basel
Erstes Schlussresultat
«Wuchtiges» Nein erwartet
«Es wird heute nicht spannend, es gibt ein deutliches Nein», sagte Bieri am Sonntagmittag dem Schweizer Radio SRF. Die Initiative habe wenig Zustimmung über das rechtsbürgerliche Lager hinaus erhalten. Zudem sei «unklar, ob die Bevölkerung das Problem erkannt hat». (sda)
Auch Zürich mit deutlichem Nein
Keine Chance hat auch die Ernährungsinitiative, die in der Schweizer Landwirtschaft einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 70 Prozent fordert. Sie wird voraussichtlich mit einem Nein-Anteil von 69,4 Prozent abgelehnt. (sda)
Graubünden nennt Resultate
12:10 Uhr: Befürworter in Stellung
1. Trend: Beide Initiativen abgelehnt
🗳️ Erster Trend: Abstimmungssonntag (12:00)— gfs.bern (@gfsbern) September 27, 2026
📉 Nein-Trend zur Neutralitätsinitiative
📉 Nein-Trend zur Ernährungsinitiative#Abstimmung #DirekteDemokratie #Schweiz
12:02 Uhr: Die Gegner sind bereit
Zermatt gibt Resultate bekannt
Erste Resultate aus Aargauer Gemeinden
Die Ernährungsinitiative wird sogar noch deutlicher abgelehnt. Lediglich 23 Prozent stimmten in Strengelbach dafür. In Killwangen waren es sogar nur 22 Prozent, berichtet CH Media.
Cassis-Mitarbeiter tippt auf 70 Prozent Nein
Warten auf die ersten Resultate
Willkommen zum Abstimmungssonntag!
Darum geht es am Sonntag
Die SVP kämpft ihrer Neutralitätsinitiative für die «immerwährende, bewaffnete» Neutralität der Schweiz. Von der anderen Seite des politischen Spektrums stammt die Ernährungsinitiative, die einen höheren Selbstversorgungsgrad fordert. Beide Initiativen dürften es laut Umfragen an der Urne schwer haben.
Auch auf kantonaler Ebene wird abgestimmt. In Zürich steht eine Abstimmung zur Duldung der Sterbehilfe in verschiedenen medizinischen Institutionen an. Der Kanton Graubünden befindet über das Stimmrechtsalter 16 und im Kanton Genf steht eine Abstimmung darüber an, ob der Kanton die Kosten für die Verhütung grundsätzlich übernehmen soll.
Alle News dazu, was sich am Sonntag zuträgt, findest du oben im Liveticker. (leo)