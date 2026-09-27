sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

Abstimmung in der Schweiz im September 2026: Alle News im Liveticker

Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Eidgenoessischen Raete freuen sich ueber erste und klare Hochrechnungen, von links, SP Co-Praesident Nationalrat Cedric Wermuth, SP-AG, Staenderaetin Andrea ...
Jubel beim Nein-Komitee der Neutralitätsinitiative.Bild: keystone
Liveticker

«Ein schwarzer Sonntag für unser Land» ++ Beide Initiativen scheitern am Ständemehr

Der dritte Abstimmungssonntag des Jahres läuft: Am Sonntag geben Schweizerinnen und Schweizer ihr Votum zur Neutralitäts- und zur Ernährungsinitiative ab. Doch auch in den Kantonen stehen spannende Abstimmungen an. Alle News dazu findest du hier im Liveticker.
27.09.2026, 14:0627.09.2026, 14:11
Schicke uns deinen Input
avatar
avatar
avatar
avatar
14:16
Grünen-Arslan zum Nein zur Ernährungsinitiative
Die Grünen haben Stimmfreigabe beschlossen. Die Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan sagt dazu: «Im Kern sind die Anliegen richtig, die Umsetzung aber schwierig.»
14:05
Enttäuschter Präsident des Ja-Komitees der Neutralitätsinitiative
Walter Wobmann, Präsident des Ja-Komitees der Neutralitätsinitiative, hat mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet: «Das Resultat ist deutlicher als gedacht.» Seine Gefühlslage sei nicht gut. Der alt SVP-Nationalrat geht sogar noch weiter: «Das ist ein schwarzer Sonntag für unser Land.»
14:00
Erste Forderungen werden laut
Die Grünliberalen fordern nach dem Nein zur Neutralitätsinitiative einen weiteren Ausbau der internationalen Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik. In ihrer Stellungnahme vom Sonntag kündigte die GLP die Einreichung einer Interpellation an. Der Vorstoss verlange einen gezielten Ausbau der Schweizer Beteiligung an der Permanent Structured Cooperation (Pesco) der EU.

Der Bundesrat solle aufzeigen, in welchen weiteren Projekten sich die Schweiz neutralitätsverträglich engagieren könne. «Die Stimmberechtigten haben heute eine Neutralität bestätigt, die der Schweiz Handlungsspielraum gibt, statt sie zu isolieren. Diesen Spielraum gilt es nun zu nutzen», liess sich der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig im Communiqué zitieren.

Die Operation Libero nutzte ihrerseits den Abstimmungssonntag für einen Appell zugunsten der neuen Verträge mit der EU. Das klare Nein zur Neutralitätsinitiative sei ein Ja zu einer Schweiz, die ihre Sicherheit und Freiheit gemeinsam mit Europa verteidige, schrieb die Organisation: «Wer laut ‹Kein Krieg› ruft und gleichzeitig das europäische Friedensprojekt torpediert, kann es mit dem Frieden nicht ernst meinen.» (sda)


13:59
GLP zufrieden über Resultat
Corina Gredig, Fraktionspräsidentin der GLP, zeigt sich erfreut über das Resultat und sagt zur Kampagne der SVP: «Die Schweizer Bevölkerung hat gemerkt, dass die Argumentation der SVP nicht aufgeht.»
13:37
Grosse Enttäuschung bei SVP-Rüegger
Die hohe Ablehnung der Neutralitätsinitiative kam für Monica Rüegger, SVP-Nationalrätin Kanton Obwalden, überraschend: «Ich bin sehr enttäuscht.»
13:33
Weitere Schlussresultate – Knappes Ergebnis im Tessin
Auch Freiburg, Neuenburg, Tessin, Obwalden und Solothurn haben ausgezählt. Alle sagen zu beiden Vorlagen Nein. Im Tessin scheint die Zustimmung für die Neutralitätsinitiative noch am grössten zu sein, dort stimmten lediglich 52 Prozent dagegen, 48 Prozent dafür.
13:15
Mitte erfreut über Nein zur Neutralitätsinitiative
Marianne Binder, Vizepräsidentin der Mitte, freut sich darüber, dass die Schweizer Bevölkerung keine Isolationspolitik möchte und sagt: «Christoph Blocher hat sich verschätzt.»
13:15
Beide Initiativen scheitern am Ständemehr
Die beiden nationalen Vorlagen gelten offiziell als abgelehnt: Sowohl die Neutralitäts- als auch die Ernährungsinitiative scheitern am Ständemehr.
13:14
Schlussresultat aus Uri, Wallis, Zug und St.Gallen
Weitere Kantone haben ausgezählt. Und keiner nimmt die Initiativen an.
13:08
Schlussresultat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden sagt das Stimmvolk zu beiden Initiativen Nein. Mit 65 Prozent zur Neutralitätsinitiative und mit 74 Prozent zur Ernährungsinitiative. Die Stimmbeteiligung lag bei 53 Prozent.
13:06
Schlussresultat aus Schwyz
Auch Schwyz hat bereits ausgezählt. Demnach holte die Neutralitätsinitiative immerhin 42 Prozent Ja-Stimmen, 58 Prozent sagten Nein. Deutlicher ist es bei der Ernährungsinitiative: 81 Prozent sagen Nein. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,6 Prozent.
13:03
Schlussresultat aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden
Im Kanton Appenzell Innerrhoden sagen «nur» knapp 60 Prozent Nein zur Neutralitätsinitiative, dafür gut 80 Prozent Nein zur Ernährungsinitiative. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent.
13:01
2. Hochrechnung ist da
Auch die 2. Hochrechnung ändert nichts am deutlichen Nein für beide Initiativen. Das Resultat liegt laut GFS Bern weiterhin bei 71 Prozent Nein zur Neutralitätsinitiative und 72 Prozent Nein zur Ernährungsinitiative.

12:54
Nicht überall heisst es: Nein!
In einigen Gemeinden erhält die Neutralitätsinitiative durchaus Zustimmung. Besonders beeindruckend scheint das vorläufige Resultat aus Zwischbergen VS erhält die Initiative ganze 92 Prozent Zustimmung.

12:48
Ja-Komitee zum Nein zur Neutralitätsinitiative
Stephan Rietiker, Präsident von Pro Schweiz, ist enttäuscht, sagt aber: «Als Demokrat muss ich das Ergebnis respektieren.»
12:47
Schlussresultat aus Nidwalden
Im Kanton Nidwalden lag die Stimmbeteiligung bei rund 52 Prozent. Und davon sagten 67 Prozent Nein zur Neutralitätsinitiative. Zur Ernährungsinitiative sagten knapp 80 Prozent Nein.
avatar
Gute Idee, schlechte Ausführung
von PeterBlunschi
Die Ernährungsinitiative wird wie erwartet deutlich abgelehnt. Man kann das bedauern, denn die Idee war richtig: mehr Eigenproduktion, pflanzliche Nahrungsmittel statt Tierfutter auf Ackerböden. Der Text aber überzeugte nicht, weshalb Initiantin Franziska Herren versuchte, ihn unter anderem mit ihrer Abstimmungsbeschwerde abzuschwächen. Das gleiche Problem gab es bereits vor fünf Jahren bei ihrer Trinkwasserinitiative. Herrens Engagement ist beeindruckend, aber mit ihrer verbissenen Art und ihrem Einzelkämpfertum schadet sie sich selbst. Falls sie es wieder einmal versucht, sollte sie sich um Allianzen mit starken Gruppierungen bemühen.
Konsternierte Gesichter beim Ja-Komitee
Bedrücktes Flüstern im Casino Bern. Nur 29 Prozent sollen Ja sagen zur Neutralitätsinitiative, das zeigt die erste Hochrechnung. Damit zeichnet sich eine ziemliche Schlappe für die Befürworter ab. Mittlerweile ist auch SVP-Nationalrätin Monika Rüegger (links) eingetroffen.
12:34
Schlussresultat aus Glarus
Im Kanton Glarus sagen 7070 Menschen Nein zur Neutralitätsinitiative. Das sind 62,4 Prozent. Bei der Ernährungsinitiative ist das Resultat noch deutlicher: 8428 Stimmen oder 74,8 Prozent lehnten die Initiative ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,45 Prozent.
12:32
SP-Wermuth erfreut über Nein-Trend zur Neutralitätsinitiative
Für den SP-Co-Präsidenten Cédric Wermuth ist klar: «Die Schweizer Bevölkerung will nicht auf der Seite des russischen Regimes stehen».
12:31
So unterschiedlich reagieren die Komitees auf die erste Hochrechnung
Des einen Freud ist des anderen Leid, das sind die Reaktionen der Komitees im Vergleich:
12:30
Die erste Hochrechnung ist da
Das Schweizer Stimmvolk hat deutlich gesprochen: Beide Initiativen werden deutlich abgelehnt. Die Neutralitätsinitiative mit 71 Prozent, die Ernährungsinitiative mit 72 Prozent.

12:21
Zwischenresultat aus Basel
In Basel-Stadt zeigt das erste Zwischenresultat ein deutliches Ergebnis: Knapp 80 Prozent sagen Nein zur Neutralitätsinitiative, die Ernährungsinitiative wird mit 63,5 Prozent abgelehnt. Das Schlussresultat folgt am Nachmittag.
12:17
Erstes Schlussresultat
Aus dem Kanton Aargau erreicht uns das erste Schlussresultat zur heutigen Abstimmung. Beide Initiativen werden deutlich bachab geschickt. Die Neutralitätsinitiative wird mit 70 Prozent und die Ernährungsinitiative gar mit 75 Prozent Nein abgelehnt.
12:16
«Wuchtiges» Nein erwartet
Laut Politologe Urs Bieri von Forschungsinstitut gfs.bern dürfte die Ablehnung zur Neutralitätsinitiative deutlich werden. «Das Nein fällt sichtbar wuchtig aus.» Der ablehnende Anteil dürfte rund siebzig Prozent betragen.

«Es wird heute nicht spannend, es gibt ein deutliches Nein», sagte Bieri am Sonntagmittag dem Schweizer Radio SRF. Die Initiative habe wenig Zustimmung über das rechtsbürgerliche Lager hinaus erhalten. Zudem sei «unklar, ob die Bevölkerung das Problem erkannt hat». (sda)

12:13
Auch Zürich mit deutlichem Nein
Die Zürcherinnen und Zürcher sagen Nein zur Neutralitätsinitiative: Gemäss Hochrechnung des Kantons vom Mittag legten 73,6 Prozent der Stimmberechtigten ein Nein in die Urne.

Keine Chance hat auch die Ernährungsinitiative, die in der Schweizer Landwirtschaft einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 70 Prozent fordert. Sie wird voraussichtlich mit einem Nein-Anteil von 69,4 Prozent abgelehnt. (sda)
12:10
Graubünden nennt Resultate
Im Kanton Graubünden sagten 65 Prozent Nein zur Neutralitätsinitiative, knapp 76 Prozent lehnten die Ernährungsinitiative ab.

avatar
12:10 Uhr: Befürworter in Stellung
von Yann Lengacher
Die Befürworter treffen sich im Casino Bern. Walter Wobmann ist da, der Präsident des Ja-Komitees und Stephan Rietiker, der Präsidemt von Pro Schweiz. Der grosse Abwesende ist SVP-Übervater Christoph Blocher. Er nimmt heute nur bei Teleblocher Stellung. Ansonsten ist der Saal relativ leer. Kein Wunder: Es ist mit einem Nein zu rechnen.
12:00
1. Trend: Beide Initiativen abgelehnt
Die erste Trendrechnung ist da: Beide nationalen Vorlagen werden demnach abgelehnt. Die Neutralitätsinitiative wird mit gut 69 Prozent abgelehnt, die Ernährungsinitiative mit knapp 73 Prozent, wie Tamedia berichtet.

avatar
12:02 Uhr: Die Gegner sind bereit
von Kilian Marti
Das Nein-Komitee zur Neutralitätsinitiative macht sich in Bern bereit für die ersten Zahlen am Abstimmungssonntag.
11:44
Zermatt gibt Resultate bekannt
Die Walliser Gemeinde Zermatt hat ihre Resultate für die nationalen Vorlagen bekannt gegeben. Demnach stimmten 32,3 Prozent für die Neutralitätsinitiative und nur 15,9 Prozent für die Ernährungsinitiative, berichtet «20 Minuten».
11:33
Erste Resultate aus Aargauer Gemeinden
Zwei Aargauer Gemeinden haben schon vor 12 Uhr die Abstimmungsresultate veröffentlicht. Demnach erreichte die Neutralitätsinitiative in Strengelbach lediglich 26,8 Prozent Ja-Stimmen. Auch in Killwangen stimmten lediglich gut 27 Prozent für die Neutralitätsinitiative.

Die Ernährungsinitiative wird sogar noch deutlicher abgelehnt. Lediglich 23 Prozent stimmten in Strengelbach dafür. In Killwangen waren es sogar nur 22 Prozent, berichtet CH Media.
avatar
Cassis-Mitarbeiter tippt auf 70 Prozent Nein
von PeterBlunschi
Die Aufmerksamkeit am heutigen Sonntag richtet sich in erster Linie auf die Neutralitätsinitiative. Echte Spannung aber kommt kaum auf, denn gemäss den Umfragen ist ein deutliches Scheitern programmiert. Selbst Christoph Blocher hat letzte Woche in der «Sonntagszeitung» faktisch seine Niederlage eingeräumt. Einer der engsten Mitarbeiter des zuständigen Aussenministers Ignazio Cassis prognostizierte im Gespräch einen Nein-Anteil von 70 Prozent. Das wäre eine massive Schlappe für die Initianten. Bald wissen wir mehr.
10:38
Warten auf die ersten Resultate
In Bern vertreiben sich Befürworter der Neutralitätsinitiative die Zeit bis zur Bekanntgabe der Resultate mit einem Gottesdienst im Fernsehen.

10:33
Willkommen zum Abstimmungssonntag!
Heute stimmt die Schweiz über zwei nationale Vorlagen ab: Die Neutralitäts- und die Ernährungsinitiative. Laut Umfragen dürften beide Vorlagen an der Urne scheitern. Kommt es trotzdem zu einer Überraschung? Erste Resultate werden gegen Mittag erwartet, eine erste Hochrechnung wird voraussichtlich 12.30 Uhr bekannt gegeben. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.

Darum geht es am Sonntag

Die SVP kämpft ihrer Neutralitätsinitiative für die «immerwährende, bewaffnete» Neutralität der Schweiz. Von der anderen Seite des politischen Spektrums stammt die Ernährungsinitiative, die einen höheren Selbstversorgungsgrad fordert. Beide Initiativen dürften es laut Umfragen an der Urne schwer haben.

Auch auf kantonaler Ebene wird abgestimmt. In Zürich steht eine Abstimmung zur Duldung der Sterbehilfe in verschiedenen medizinischen Institutionen an. Der Kanton Graubünden befindet über das Stimmrechtsalter 16 und im Kanton Genf steht eine Abstimmung darüber an, ob der Kanton die Kosten für die Verhütung grundsätzlich übernehmen soll.

Alle News dazu, was sich am Sonntag zuträgt, findest du oben im Liveticker. (leo)

Mehr zur Abstimmung im September:

Die Abstimmungsresultate zur Neutralitäts- und zur Ernährungsinitiative live
Die Abstimmungsresultate zur Neutralitäts- und zur Ernährungsinitiative live
Steuersenkung in Waadt, Verhütungsmittel in Genf: Darüber wird in den Kantonen abgestimmt
Steuersenkung in Waadt, Verhütungsmittel in Genf: Darüber wird in den Kantonen abgestimmt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle in der Schweiz angenommenen Initiativen
1 / 28
Alle in der Schweiz angenommenen Initiativen
Volksinitiative «für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung»Komitee: Kantonale Tierschutzvereine von Bern und Aargau sowie AntisemitenAbgestimmt am: 20.08.1893Inkrafttreten am: 22.12.1893
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der Neutralitätsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Swiss Olympic muss sparen
Swiss Olympic muss sparen. Wie der «SonntagsBlick» in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, klafft beim nationalen olympischen Dachverband für das Jahr 2027 ein Finanzloch von fünf Millionen Franken. Auf der Geschäftsstelle müssten 1,7 Millionen Franken eingespart werden, das entspreche 6,6 Vollzeitstellen und erfordere drei Kündigungen, erklärte Swiss-Olympic-Sprecher Fabio Gramegna. Die Auswirkungen auf die geplante Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038 und die Förderbeiträge für die Sportverbände seien noch nicht absehbar. (sda)
Zur Story