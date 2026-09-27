Die Schweizer Stimmbevölkerung trifft am Sonntag Entscheidungen an der Urne. Bild: keystone/watson

Die Resultate live: So steht es um die Neutralitäts- und die Ernährungsinitiative

Die Schweiz befindet am Sonntag über zwei nationale Vorlagen: die Neutralitäts- und die Ernährungsinitiative. Worum es genau geht, wer wie viel Geld für den Abstimmungskampf ausgegeben hat und was die Umfragen vor dem Abstimmungssonntag sagen, erfährst du hier.

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Heute ist es so weit, die Schweizer Stimmbevölkerung befindet an der Urne über zwei nationale Vorlagen. Einerseits wird über die Neutralitätsinitiative der SVP, andererseits über die Ernährungsinitiative abgestimmt. Die erste Gfs-Hochrechnung von 12.30 Uhr zeigt: Beide Initiativen dürften mit über 70 Prozent Nein-Anteilen an der Urne scheitern. Die offiziellen Abstimmungsresultate findest du hier live:

Inhaltsverzeichnis Übersicht Neutralitätsinitiative Ernährungsinitiative

Übersicht

Die Schweiz stimmt ab Live Live Ausgezählt: 4/26 | Stand: 12:38 Uhr Neutralitätsinitiative Stand: Hochrechnung 29,0% Ja 71,0% Nein 0 Stände 3,5 Stände Gemeinde 234/325 Ernährungsinitiative Stand: Hochrechnung 28,0% Ja 72,0% Nein 0 Stände 3,5 Stände Gemeinde 234/325 Zu den kantonalen Resultaten Die Resultate aller kantonalen Vorlagen und Wahlen ZH BE LU BS BL SH GR VD GE

Neutralitätsinitiative

Sie waren kaum zu übersehen: die Plakate der Initiantinnen und Initianten der Neutralitätsinitiative. Bild: keystone

Die Resultate

Neutralitätsinitiative Ausgezählt: 4/26 | Stand: Hochrechnung 29,0% Ja 71,0% Nein 0 Stände 3,5 Stände Kantone

Gemeinden

Darum geht es

Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video:

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Finanzierung im Abstimmungskampf

Die Befürworter der Neutralitätsinitiative haben mit etwa 3,84 Millionen Franken am meisten Geld in den Abstimmungskampf gesteckt. Die Gegner der Vorlage hingegen legten Finanzierungen über 1,67 Millionen Franken offen, wie Daten der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zeigen.

Über zwei Millionen Franken der Pro-Kampagne stammen von Christoph Blocher und 1,3 Millionen Franken von Pro Schweiz. Die SVP hat 50'000 Franken zur Verfügung gestellt. Auf Seiten der Gegner steuert der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse mit 1,2 Millionen Franken am meisten Mittel bei. Dazu kommen Gelder von der SP (367'000 Franken) und der Operation Libero (100'000 Franken).

Das sagen die Umfragen

Die SVP-Initiative hatte bei allen Umfragen einen schweren Stand. Bei den Befragungen im August konnte die Initiative zwar in zwei Fällen die Mehrheit für sich beanspruchen, je näher der Abstimmungssonntag jedoch rückte, desto mehr legten die Gegnerinnen und Gegner zu. In der zweiten Welle aller drei Umfrageinstitute kommt das Nein-Lager auf deutlich über 60 Prozent.

Wie die Befragung von YouGov Schweiz vom 15. September zeigt, verfingen bei den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative besonders die Argumente, dass die Initiative isolationistisch und unnötig sei. Die Befürworterinnen und Befürworter hingegen sehen eine Stärkung der Neutralität.

Ernährungsinitiative

Die Ernährungsinitiative will die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche Nahrungsmittel ausrichten. Bild: keystone

Die Resultate

Ernährungsinitiative Ausgezählt: 4/26 | Stand: Hochrechnung 28,0% Ja 72,0% Nein 0 Stände 3,5 Stände Kantone

Gemeinden

Darum geht es

Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen. Mehr dazu erfährst du im Video:

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Finanzierung im Abstimmungskampf

Bei der Ernährungsinitiative hat das gegnerische Lager laut der EFK 1,63 Millionen Franken budgetiert. Unterstützt wird die Nein-Kampagne vor allem von Verbänden der Fleisch- und Milchindustrie sowie von Gallosuisse und dem Schweizer Bauernverband (SBV). Der Verein «Sauberes Wasser für alle», der hinter dem Volksbegehren steht, hat demgegenüber ein Budget von 720'000 Franken gemeldet.

Das sagen die Umfragen

Auch die Ernährungsinitiative hat vor dem Abstimmungssonntag einen schweren Stand. Ähnlich wie die Neutralitätsinitiative erfährt sie bei allen drei Umfrageinstituten eine Ablehnung von deutlich über 60 Prozent. «Nach aktuellem Stand droht sowohl der Neutralitätsinitiative als auch der Ernährungsinitiative eine deutliche Ablehnung an der Urne», schreibt YouGov Schweiz Mitte September zu den Ergebnissen.

Bei der Befragung nach den Argumenten für eine Ablehnung der Initiative gab ein Grossteil der Befragten an, die Initiative sei zu extrem.

(mit Material der sda)