Starkes Gewitter über Zürich +++ Bund: Gefahrenstufe 4

Das zeigt, wie stark die Niederschläge am Dienstagabend lokal ausfielen. (mke)
Gewitter: Konzert im Letzigrund geht weiter ++ Brand durch Blitz in Kloten
Das Wichtigste in Kürze:
- Ein heftiges Gewitter überzieht Zürich, der Bund ruft Gefahrenstufe 4 aus.
- Das Linkin-Park-Konzert im Letzigrund war wegen des Unwetters zeitweise unterbrochen.
- In Kloten kommt es offenbar nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand.
- watson erreichen mehrere Videos von starkem Regen und Gewitter in Zürich.
Strassen und Landflächen in Rafz überflutet
Das zeigt, wie stark die Niederschläge am Dienstagabend lokal ausfielen. (mke)
Starkregen im Letzigrund während Linkin-Park-Konzert
Das Konzert wurde wegen des Unwetters vorübergehend unterbrochen, später aber fortgesetzt. (mke)
Brand nach Blitzeinschlag in Kloten
Weitere Angaben zum Ausmass des Brandes oder möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. (mke)
Linkin-Park-Konzert im Letzigrund geht weiter
Für die Heimreise der Besucherinnen und Besucher sollen die ÖV-Verbindungen im Anschluss gewährleistet sein, hiess es vor Ort. (mke)
Konzertpause wird zur Regenparty
Letzigrund singt trotz Konzertunterbruch weiter
Zürich mitten im Gewitter
Die Lage kann sich lokal rasch verändern. Wer unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig sein und Unterführungen, Bäume sowie Gewässer nach Möglichkeit meiden. (mke)
Gewitter sorgen für Verkehrsprobleme in der Innerschweiz
Im Kanton Obwalden unterbrach ein Unwetter den Bahnverkehr der Linien IR und S5 zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad. Das war den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen. Derzeit bestehe keine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften, hiess es weiter. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt. (sda)
Starkregen und Gewitter über Zürich
Mehrere User senden uns Videos der starken Regenfälle. (mke)
Linkin-Park-Konzert im Letzigrund unterbrochen
Gründungsmitglied Mike Shinoda begründete die Pause demnach damit, dass alle sicher seien und sicher bleiben sollen. Wann das Konzert weitergeht, ist derzeit unklar. (mke)
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Bund ruft für Zürich Gefahrenstufe 4 aus
Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich vorsichtig zu verhalten und lose Gegenstände im Freien zu sichern. (mke)
Am Dienstagabend ist ein heftiges Gewitter über Zürich und Teile des Kantons gezogen. Der Bund rief für die Region zwischenzeitlich die Gefahrenstufe 4 aus. In der Stadt kam es zu starkem Regen, Blitz und Donner. Videos vonUsern zeigten dichte Regenfälle in mehreren Stadtteilen.
Betroffen war auch das Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund. Der Auftritt wurde wegen des Unwetters vorübergehend unterbrochen. Die Fans liessen sich die Stimmung jedoch nicht nehmen: Auf Videos war zu sehen, wie viele Besucherinnen und Besucher trotz Regen weitersangen und tanzten. Später konnte das Konzert fortgesetzt werden. Wegen des Unterbruchs dauerte es länger, die ÖV-Verbindungen für die Heimreise sollten gewährleistet sein.
Auch ausserhalb der Stadt Zürich hinterliess das Unwetter Spuren. Aus Rafz erreichten watson Aufnahmen von überfluteten Strassen und Landflächen. In Kloten kam es an der Hochrütistrasse offenbar nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Angaben zu möglichen Verletzten oder zum Ausmass der Schäden lagen zunächst nicht vor.
Auch in der Innerschweiz sorgten die Gewitter für Probleme. Im Kanton Uri musste die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf wegen Überflutungen zeitweise gesperrt werden. Im Kanton Obwalden wurde zudem der Bahnverkehr zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad unterbrochen. Betroffen waren die Linien IR und S5, eine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften bestand zunächst nicht. Wie lange der Unterbruch dauert, war vorerst unklar. (mke)