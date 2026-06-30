viele Gewitter24°
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

Starkes Gewitter über Zürich +++ Bund: Gefahrenstufe 4

Das Linkin-Park-Konzert im Letzigrund war zeitweise unterbrochen. Das Publikum liess sich davon aber die Stimmung nicht verderben.
Das Linkin-Park-Konzert im Letzigrund war zeitweise unterbrochen. Das Publikum liess sich davon aber die Stimmung nicht verderben.Bild: Meteo Schweiz
Liveticker

Gewitter: Konzert im Letzigrund geht weiter ++ Brand durch Blitz in Kloten

Am Dienstagabend kommt es in mehreren Regionen der Schweiz zu Gewittern. Die Region Zürich wird erneut besonders stark getroffen. Der Bund hat die Gefahrenstufe 4 ausgerufen.
30.06.2026, 21:1530.06.2026, 22:33

Das Wichtigste in Kürze:

  • Ein heftiges Gewitter überzieht Zürich, der Bund ruft Gefahrenstufe 4 aus.
  • Das Linkin-Park-Konzert im Letzigrund war wegen des Unwetters zeitweise unterbrochen.
  • In Kloten kommt es offenbar nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand.
  • watson erreichen mehrere Videos von starkem Regen und Gewitter in Zürich.
Schicke uns deinen Input
22:12
Strassen und Landflächen in Rafz überflutet
Auch aus Rafz im Kanton Zürich erreichen uns Aufnahmen der Unwetterschäden. Zu sehen sind überflutete Strassen und Landflächen, auf denen sich das Regenwasser gesammelt hat.



Das zeigt, wie stark die Niederschläge am Dienstagabend lokal ausfielen. (mke)

22:06
Starkregen im Letzigrund während Linkin-Park-Konzert
Videos aus dem Letzigrund zeigen, wie der starke Regen am Dienstagabend während des Linkin-Park-Konzerts ins Stadion prasselte. Die Aufnahmen verdeutlichen, wie heftig das Gewitter über Zürich zeitweise war.

Das Konzert wurde wegen des Unwetters vorübergehend unterbrochen, später aber fortgesetzt. (mke)
21:57
Brand nach Blitzeinschlag in Kloten
An der Hochrütistrasse in Kloten ist es am Dienstagabend offenbar nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und ist auf dem Weg zum Einsatzort.

Weitere Angaben zum Ausmass des Brandes oder möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. (mke)
21:57
Linkin-Park-Konzert im Letzigrund geht weiter
Das wegen des Gewitters unterbrochene Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund ist inzwischen fortgesetzt worden. Wegen der Pause dürfte der Auftritt länger dauern als ursprünglich geplant.

Für die Heimreise der Besucherinnen und Besucher sollen die ÖV-Verbindungen im Anschluss gewährleistet sein, hiess es vor Ort. (mke)
21:56
Konzertpause wird zur Regenparty
Im Letzigrund ist das Linkin-Park-Konzert wegen des Gewitters unterbrochen worden. Für viele Fans scheint das aber kein Grund zu sein, die Stimmung kippen zu lassen: Sie tanzen weiter im Regen und singen gemeinsam im Stadion. (mke)
21:53
Letzigrund singt trotz Konzertunterbruch weiter
Das Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund ist wegen des Gewitters derzeit unterbrochen. Die Stimmung im Stadion bleibt aber gut: Videos zeigen, wie zahlreiche Fans trotz Regen weitersingen und tanzen. (mke)
21:49
Zürich mitten im Gewitter
In Zürich zeigt sich das Unwetter am Dienstagabend mit voller Wucht. Auf Videos ist zu sehen, wie dichter Regen durch die Strassen zieht und die Sicht zeitweise deutlich eingeschränkt ist.

Die Lage kann sich lokal rasch verändern. Wer unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig sein und Unterführungen, Bäume sowie Gewässer nach Möglichkeit meiden. (mke)
21:46
Gewitter sorgen für Verkehrsprobleme in der Innerschweiz
Starke Regenfälle haben am Dienstagabend in der Innerschweiz für Probleme auf Strassen und Schienen geführt. Im Urnerland musste die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf wegen Überflutungen am früheren Abend gesperrt werden. Das teilte der TCS auf seiner Webseite mit.

Im Kanton Obwalden unterbrach ein Unwetter den Bahnverkehr der Linien IR und S5 zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad. Das war den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen. Derzeit bestehe keine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften, hiess es weiter. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt. (sda)
21:40
Starkregen und Gewitter über Zürich
Über Zürich gehen am Dienstagabend heftige Regenfälle nieder. Dazu kommen Blitze und lauter Donner, die in mehreren Stadtteilen deutlich wahrnehmbar sind.

Mehrere User senden uns Videos der starken Regenfälle. (mke)
21:27
Linkin-Park-Konzert im Letzigrund unterbrochen
Das heftige Gewitter hat am Dienstagabend auch Folgen für das Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund. Mehrere User berichten, dass der Auftritt wegen des starken Regens vorübergehend unterbrochen wurde.

Gründungsmitglied Mike Shinoda begründete die Pause demnach damit, dass alle sicher seien und sicher bleiben sollen. Wann das Konzert weitergeht, ist derzeit unklar. (mke)

21:24
Schick uns deine besten Bilder und Videos!
Über Zürich zieht derzeit ein heftiges Gewitter. Hast du eindrückliche Bilder oder Videos von Starkregen, Hagel, Blitzen oder Sturmschäden gemacht?

Dann schick sie uns direkt per WhatsApp.

Wir freuen uns auf deine Aufnahmen. (mke)
21:17
Bund ruft für Zürich Gefahrenstufe 4 aus
Über Zürich zieht erneut ein heftiges Gewitter. Der Bund hat für die Region die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Es muss mit Starkregen, Hagel und kräftigen Windböen gerechnet werden.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich vorsichtig zu verhalten und lose Gegenstände im Freien zu sichern. (mke)

Am Dienstagabend ist ein heftiges Gewitter über Zürich und Teile des Kantons gezogen. Der Bund rief für die Region zwischenzeitlich die Gefahrenstufe 4 aus. In der Stadt kam es zu starkem Regen, Blitz und Donner. Videos vonUsern zeigten dichte Regenfälle in mehreren Stadtteilen.

Betroffen war auch das Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund. Der Auftritt wurde wegen des Unwetters vorübergehend unterbrochen. Die Fans liessen sich die Stimmung jedoch nicht nehmen: Auf Videos war zu sehen, wie viele Besucherinnen und Besucher trotz Regen weitersangen und tanzten. Später konnte das Konzert fortgesetzt werden. Wegen des Unterbruchs dauerte es länger, die ÖV-Verbindungen für die Heimreise sollten gewährleistet sein.

Auch ausserhalb der Stadt Zürich hinterliess das Unwetter Spuren. Aus Rafz erreichten watson Aufnahmen von überfluteten Strassen und Landflächen. In Kloten kam es an der Hochrütistrasse offenbar nach einem Blitzeinschlag zu einem Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Angaben zu möglichen Verletzten oder zum Ausmass der Schäden lagen zunächst nicht vor.

Auch in der Innerschweiz sorgten die Gewitter für Probleme. Im Kanton Uri musste die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf wegen Überflutungen zeitweise gesperrt werden. Im Kanton Obwalden wurde zudem der Bahnverkehr zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad unterbrochen. Betroffen waren die Linien IR und S5, eine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften bestand zunächst nicht. Wie lange der Unterbruch dauert, war vorerst unklar. (mke)

Mehr zu Gewittern:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Selfmade Luna Hefti Demond
1 / 13
Selfmade Luna Hefti Demond

Luna Hefti vor ihrem eigenen Laden an der Schaffhauserstrasse 2 im Zürcher Kreis 6.
quelle: watson/elena müller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Robbe «Neil the Seal» blockiert wieder Strassen in Tasmanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Weshalb Musikfans tonnenweise Abfall auf dem OASG-Gelände zurücklassen
Die Musik ist verklungen, die letzten Festivalbesucherinnen und -besucher haben das Gelände verlassen. Was zurückbleibt, ist eine Menge Abfall. Eine Psychologin erklärt, warum Leute ihren Müll liegen lassen.
Halb kaputte Zelte auf der leeren Wiese, Flaschen und Verpackungsmüll wenige Meter neben einer Mülltonne und leere Bierschachteln an Bushaltestellen – Littering ist auch am Open Air St.Gallen ein Thema. Im Sittertobel sind die Trash Heroes im Einsatz, stellen Abfalleimer bereit und räumen den Besuchenden hinterher. Eine Expertin erklärt, warum die Leute ihren Abfall einfach liegen lassen.
Zur Story