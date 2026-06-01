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Zwei Tote und Verletzte nach Unwettern in Süddeutschland

KEYPIX - 29.05.2026, Nordrhein-Westfalen, Rheine: Ein Auto steht in einer überfluteten Straße in einer Unterführung. (KEYSTONE/DPA/Bernd März)
Unwetter in Deutschland fordern zwei Tote.Bild: keystone

Zwei Tote und Verletzte nach Unwettern in Süddeutschland

01.06.2026, 06:4901.06.2026, 06:50

Nach einem teils heftigen Wetterumschwung haben am Sonntag Gewitter und Unwetter in verschiedenen Teilen Deutschlands zu Notfällen und Einsätzen von Rettungskräften geführt.

Unter anderem kamen bei einem Unfall auf regennasser Strasse in Bruchsal nördlich von Karlsruhe im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben. Nach Polizeiangaben geriet das Auto eines 65-Jährigen wegen Aquaplanings während eines Unwetters auf der Bundesstrasse 35 in den Gegenverkehr. Dort stiess es mit einem Fahrzeug zusammen, in dem ein 55-jähriger Mann und eine ein Jahr jüngere Frau sassen – die beiden kamen bei der Kollision ums Leben. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Blitzeinschlag in Kirche in Osnabrück

Einen ganz besonderen – und glimpflich ausgegangenen – Schreckmoment erlebten die Gäste einer Tauffeier in Osnabrück: Dort schlug ein Blitz in die Kirche ein, in der die Feier abgehalten wurde. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Zur gleichen Zeit schlug auch ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in Melle im Landkreis Osnabrück ein. Auch hier gab es keine Verletzten, aber einen Brand.

Auch in Teilen Bayerns sorgte der Wetterumschwung nach der Hitze für zahlreiche witterungsbedingte Einsätze. Heftige Gewitter teils mit Starkregen und stürmischen Böen entwurzelten Bäume, beschädigten Fahrzeuge und behinderten den Verkehr, wie es von Polizeipräsidien hiess.

Ein heruntergefallener Balken eines Kirchengerüsts traf in Niederbayern ein Ehepaar und verletzte es leicht. Auf der Autobahn 3 bei Velburg in der Oberpfalz wurden durch das Unwetter drei Strommasten abgeknickt.

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es witterungsbedingte Einsätze, etwa im Kreis Soest. «Rund 200 Einsatzkräfte waren am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden damit beschäftigt, die Folgen des Starkregens sowie vereinzelt umgestürzter Bäume zu beseitigen», hiess es in einer Mitteilung am Abend. (sda/dpa)

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