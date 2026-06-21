Symbolbild. Bild: keystone

Polizeirapport

Beim Unwetter in Zürich von einem Ast getroffen: 16-Jährige stirbt im Spital

Eine Jugendliche, die am Freitagabend während eines Gewitters in der Stadt Zürich von einem herabfallenden Ast getroffen worden war, ist gemäss Polizeiangaben am Samstag in einem Spital gestorben. Beim heftigen Unwetter wurden mehrere Menschen verletzt.

Die 16-Jährige war zunächst in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden. «Sie ist am 20. Juni 2026 leider im Spital verstorben», wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Der genaue Unfallhergang sowie die Todesursache werden durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Das Gewitter zog gegen 18 Uhr von Urdorf her Richtung Winterthur und hielt sich während rund zwei Stunden über dem Stadtgebiet. Schutz und Rettung Zürich (SRZ) habe zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr rund 270 Einsätze in der Stadt Zürich bewältigt, hiess es damals. Die Sanität rückte zu 50 Einsätzen aus.

Die Einsatzzentrale von SRZ registrierte im selben Zeitraum 730 Feuerwehr- und 130 Sanitätsnotrufe. Insgesamt wurden im Kanton Zürich 680 Feuerwehreinsätze disponiert. Besonders betroffen waren neben der Stadt Zürich die Regionen Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach und Meilen. (hkl/sda)