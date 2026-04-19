Die Gewittergefahr am Sonntagmittag. Bild: MeteoSchweiz

Gewitter ziehen über die Schweiz – Bund warnt vor erheblicher Gefahr

Das sonnige Wochenende wird am Sonntag gebietsweise durch heftige Gewitter beendet. In mehreren Regionen warnt der Bund vor Unwettern.

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In der Zentralschweiz, in Teilen des Kantons Zürich und in der Ostschweiz gilt erhebliche Unwettergefahr, wie Meteoschweiz meldet. Ein Blick auf das Niederschlagsradar zeigt teilweise intensive Regengüsse, begleitet von Blitz und Donner.

Das Niederschlagsradar kurz nach Sonntagmittag. Bild: Meteo Schweiz

In Gewitternähe kann es auch ordentlich winden. Vereinzelt ist auch Hagel möglich. So berichtet eine Leserreporterin dem Blick, dass es in Sörenberg LU gehagelt hat. Schon am frühen Morgen hagelte es in Teilen des Tessins, wie MeteoSchweiz berichtet. Die Hagelkörner hatten dort einen Durchmesser von rund ein bis zwei Zentimeter. Am Nachmittag dürfte der Schwerpunkt aber in der Zentral- und Ostschweiz liegen. Nur im Süden des Tessins zeigt das Radar derzeit noch heftige Niederschläge.

Bild: Bluesky/MeteoSchweiz

Das Wetter soll sich im Flachland im Laufe des Nachmittags, in den Alpen gegen Abend beruhigen. Ab Montag wird es dann schon wieder sonniger mit einigen Restwolken. Dem Sechseläuten dürfte das Wetter also keinen Strich durch die Rechnung machen. Nur in der Ostschweiz kann es nochmals nass werden.

Die Tage darauf werden ebenfalls grösstenteils sonnig und mild. Allerdings wäre etwas Niederschlag in einigen Regionen durchaus willkommen. In manchen Gebieten herrscht Trockenheit, in Teilen des Kantons Graubünden herrscht grosse Waldbrandgefahr. In den Kantonen Zürich und Luzern herrscht mässige Waldbrandgefahr. (vro)