Die Firma Metafuels hat ein Verfahren entwickelt, mit dem grünes Methanol in nachhaltigen Flugtreibstoff umgewandelt werden kann. Bild: KEYSTONE

Swiss geht Partnerschaft mit Metafuels für nachhaltiges Kerosin ein

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Die Swiss baut ihr Engagement im Bereich nachhaltiger Flugtreibstoffe (SAF) aus und geht gemeinsam mit dem Mutterkonzern Lufthansa eine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Metafuels ein. Ziel ist die Entwicklung und Skalierung synthetischer Flugtreibstoffe.

Im Rahmen der Kooperation prüfen die Swiss und die Lufthansa auch langfristige Abnahmevereinbarungen für synthetische SAF, insbesondere mit Blick auf die ab 2030 vorgesehenen Beimischquoten in der Schweiz und der EU, wie die Airline am Mittwoch mitteilte.

Die Firma Metafuels hat ein Verfahren entwickelt, mit dem grünes Methanol in nachhaltigen Flugtreibstoff umgewandelt werden kann. Die sogenannte «Aerobrew»-Technologie erlaubt laut der Mitteilung die Nutzung sowohl von Bio- als auch von E-Methanol und gilt als skalierbar. Der produzierte synthetische Treibstoff könne in bestehender Infrastruktur und heutigen Flugzeugflotten eingesetzt werden.

Derzeit bereitet das Unternehmen eine Demonstrationsanlage am Paul Scherrer Institut vor, das zum ETH-Bereich gehört. Parallel dazu arbeitet Metafuels am Aufbau einer ersten kommerziellen Produktionsanlage in Rotterdam.

Die Swiss bezeichnet nachhaltige Flugtreibstoffe als zentralen Hebel zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Mit der Partnerschaft will sich die Fluggesellschaft frühzeitig Zugang zu synthetischen SAF sichern und gleichzeitig den Innovationsstandort Schweiz stärken. (sda/awp)