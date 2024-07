So wird dich Taylor Swift anstrahlen, wenn du alle unsere Tipps befolgst. Bild: keystone

Do it like a «Swiftie» – hier kommt die Anleitung zur Eras-Tour

Darauf hast du gewartet: das Handbuch für «Swifties». Hier steht alles, was du wissen musst, damit du beim Konzert von Taylor Swift als «Swiftie» der Meisterinnenklasse durchgehst.

Nadine Sommerhalder

Die Zeiten, zu denen man einfach an ein Konzert gehen konnte und der Musik lauschen, ein bisschen klatschen und so, sind vorbei. Wenn du zu einem der beiden Zürcher Konzerte von Taylor Swift am 9. oder 10. Juli im Stadion Letzigrund gehst, musst du ein paar Gänge höher schalten. Da wird einiges von dir erwartet. «Swifties», so nennen sich die Fans von Taylor Swift selbst, folgen einem strengen Verhaltenskodex.

Dein Glück im Leben: Du liest watson. Wir lassen dich nicht im Stich und zeigen dir, wie du dich auf das Konzerthighlight am besten vorbereitest.

VOR dem Konzert

1. Freundschafts-Armbänder

Das aller aller Wichtigste als Vorbereitung: Du brauchst Armbändeli aus Chräleli, viele davon! Auf jedem Armbändeli steht ein anderer Songtitel oder eine Songzeile von Taylor Swift.

Diese Bändeli kannst du dann am Konzert mit anderen Fans tauschen. Viele Fans treffen sich auch vor dem Konzert in Gruppen, um zusammen die Bändeli herzustellen.

Ein Muss für jeden Swiftie: Armbändeli. Auch Taylor Swifts Glückszahl «13» ist omnipräsent. Bild: keystone

Ursprung dieses Fanbrauchs ist der Song «You’re on Your Own, Kid» aus Swifts Album «Midnights». In einer Songzeile singt sie «So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it.» Und wie so oft mit Taylor Swift, folgen ihr die Fans auch hier aufs Wort.

2. Outfit

Fragst du Google, was du bei einem Taylor-Swift-Konzert tragen sollst, lügt dich die Suchmaschine an. Sie sagt: «Bei einem Taylor-Swift-Konzert gibt es keinen speziellen Dresscode und du darfst tragen, worin du dich wohlfühlst». DAS. STIMMT. NICHT. Zumindest nicht für Swifties. Und darum bist du ja hier.

Die Fans machen sich wochenlang vor dem Konzert Gedanken über die Wahl ihres Outfits. Dies ist auch gerechtfertigt, schliesslich präsentiert Taylor Swift selbst stolze 16 Looks bei der «Eras»-Tour. Denn bei der Tour geht es um eine Zeitreise durch ihre 11 Studioalben, bei der jedes Album eine Ära markiert. Daher auch der Tour-Name: «Eras».



Verwandlungskünstlerin: Taylor Swift. Bild: keystone

Swifties passen ihr Outfit ihrer persönlichen musikalischen Lieblings-Ära von Swift an, um diese zu zelebrieren. Generell gilt: Bunt und mit viel Glitzer. Fransen, Metallic-Farben und Pailletten stehen ebenfalls hoch im Kurs. Aber hier die wichtigsten Merkmale der verschiedenen Ären. Schliesslich haben wir ein Handbuch versprochen, da gehen wir ins Detail.

PS für Superswifties: Songs ihres Debütalbum «Taylor Swift» haben es nicht auf die Setlist der «Eras»-Tour geschafft, darum haben wir diese Ära hier nicht aufgeführt. Einige Fans zollen dem Album dennoch Respekt, indem sie sich in volle Country-Montur werfen.

«Lover»-Ära

Mit dieser Ära beginnt die «Eras»-Tour. Auf dem Cover des damaligen Albums trägt Taylor Swift pastellige Töne, Blau, Rosa und Lila. Noch eine Portion Glitzer und Herzmotive und fertiisch.

Fan links: Lover-Ära, Fan rechts: Reputation-Ära (siehe unten). Bild: keystone

«Fearless»-Ära

Um diese musikalische Swift-Epoche zu repräsentieren, setzt du auf Fransen und Metallic-Töne. Nicht fehlen darf hierbei auch ein Touch Country: Cowboyhüte und Cowboystiefel sind hier genau richtig.

Fearlesse Fransen-Fans. Bild: keystone

«Red»-Ära

Du kannst es dir schon denken, was hier angebracht ist. Genau: Rot.

In Tokyo startete die «Eras»-Tour. Bild: keystone

«Speak Now»-Ära

«Enchanted», zu Deutsch «verzaubert», ist der einzige Song aus diesem Album, der es in die Setlist geschafft hat. Hier gibt die Romantik den Ton an: mit Rüschen, Kleidern und Schmetterlingen. Ganz wichtig: Violett gibt hier den Ton an, wie damals auf dem Albumcover.

Mit einem violetten Schmetterlings-Make-Up lässt du dich klar der «Speak-Now-Ära» zuordnen. Bild: Tiktok, makeupbymiahhh

«Reputation»-Ära

Hier kannst du einen Teil deiner Emo-Vergangenheit reaktivieren. Wenn du diese musikalische Ära repräsentieren willst, trägst du am besten Schwarz, ob als Pailletten oder Leder, da bist du völlig frei. Schlangen-Accessoires komplettieren deinen Reputation-Look. Auch Styles gebastelt aus Zeitungen sind angebracht, angelehnt ans Reputation-Albumcover.

«Evermore»-Ära

Hier darfst du Wald-Elfe sein. Warme, erdige Farben sind hier am passendsten, kombiniert mit Boho-Accessoires wie Federn, Häkelwesten und Blumen.

«1989»-Ära

«Blank Space» und «Shake It Off» gehören zu deinen Lieblingssongs? Fans empfehlen hier einen maritimen Look mit Streifen, Jeans und hellen Stiefeln. TayTay selbst trägt beim Set ein Glitzeroutfit, Fans übernehmen hier oft auch ihren Style.

«The Tortured Poets Department»-Ära

Hier zelebrierst du Taylors neustes Album, welches am 19. April 2024 erschienen ist. Sie selbst trägt hier auf der Bühne ein weisses ausladendes Kleid mit Songtexten drauf. Wenn du auf Pompöses stehst, kannst du dich hier voll ausleben: Viktorianischer Stil mit schwarzen und weissen Elementen ist angesagt. Beste Vorbereitung: Ihr Videoclip zu «Fortnight».

«Midnights»-Ära

Der Name verrät es schon: Die Looks sind hier vom nächtlichen Zenit inspiriert. Dunkelblaue Mitternachtstöne mit Glitzer oder Sternenmotiven sind angesagt.

Fan links: Midnights-Ära. Fan rechts: New-York-Fan? Bild: keystone

3. Songtexte auswändig lernen

Aber das war ja klar, und kannst du schon.

WÄHREND dem Konzert

So, deine Bracelets und dein Outfit hast du ready und bist nun beim Konzert. Da ist es wichtig, dass du die Fan-Aktionen bei den folgenden sieben Songs mitmachst.

You Need To Calm Down

Hier machen wir eine altbekannte Welle, easy. Taylor sagt: «Let me see your hands!», dann tun wir das und machen eine Welle.



Fearless

Wir starten mit einer einfachen Aktion. Sobald Taylor Swift beim Song «Fearless» die Bridge singt «It's the first kiss, it's flawless, really something, it's fearless», formst du mit deinen Händen ein Herz, etwa so:

Herzli-Hände: check! Bild: keystone

You Belong With Me

Endlich, klatschen! Da können auch die Swifties-Dads gut mitmachen: Nach der Songzeile «I'm the one who makes you laugh when you know you're 'bout to cry» klatschst du zweimal in die Hände, passend zum Beat.

Marjorie

Sobald «Marjorie» beginnt, schaltest du deine Handytaschenlampe an. Taylor Swift hat diesen Song ihrer verstorbenen Grossmutter gewidmet. Zu Beginn der «Eras»-Tour haben Fans die Sängerin mit dem Lichtermeer überrascht und damit zum Weinen gebracht. Seither gehört die Lichteraktion fix zum Song.

Lichtermeer während «Marjorie». Bild: Twitter, Jaymie Bailey

Delicate

Wenn du bis hierhin noch eine Stimme hast, dann mach dich bereit zum Schreien. Nach der Zeile «But you can make me a drink», schreist du «One, Two, Three, let's go bitch!». Ein Fan hat dies 2018 an dieser Stelle als Erster gemacht und damit den Grundstein für diese Fan-Tradition gelegt.



Style

Hier musst du dich nach dem Song «Willow» bereit machen und «What time is it, Taylor?» schreien. Die Frage nach der Uhrzeit beantwortet sie dir dann gerade selbst, das erste Wort des Songs «Style», ist «Midnight» (Mitternacht).

Blank Space

Diese Tradition hat Taylor gleich selbst gestartet bei der «1989»-Tournee 2015, nun führen die Fans sie fort. Während der Bridge singst du den Namen deiner Stadt, um den «Blank Space», die Lücke, zu füllen. Vielleicht einigen wir uns alle auf Züri?



Bad Blood

Einmal im Leben so cool sein wie Rapper Kendrick Lamar, dieser Traum geht in Erfüllung bei «Bad Blood». Vom Song gibt es eine Version mit Lamar, der Rapper ist bei der Tour jedoch nicht dabei, weshalb die Fans seinen Gesangspart übernehmen. Taylor singt die Strophe «Band-aids don't fix bullet holes, you say sorry just for show, if you live like that, you live with ghosts.» Dann kommst du als Kendrick Lamar und schreist: «You forgive, you forget, but you never let it – go».



Anti-Hero

Auch hier übernehmen die Fans den Part des Featuring-Stars, in diesem Falle Jack Antonoffs. Der Multiinstrumentalist und Musikproduzent hat einen Remix von «Anti-Hero» veröffentlicht, dabei singt Swift « Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism like some kind of congressman?». Dann singst du mit den Fans: «Taylor, you’ll be fine.»



NACH dem Konzert

Hach, schön wars! Drei Stunden mit Taylor Swift sind um. Da gibt es nur noch ein To-Do:

Highlight posten

Teile deine schönsten Bilder auf deiner präferierten Social-Media-Plattform. Halte für die Nachwelt fest, dass du Teil des allerersten TayTay-Besuchs in der Schweiz warst.

Bist du schon ein Swiftie und unsere Tipps sind unvollständig? Ab in die Kommentare damit!