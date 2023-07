Video: watson/Aya Baalbaki

Mit dieser Strategie kam ich an Taylor-Swift-Tickets

In «Versprochen ist versprochen» versucht ein Vater (Arnold Schwarzenegger) seinem Sohn eine Action-Figur zu besorgen – und geht in seiner Verzweiflung dabei fast über Leichen. Ungefähr so habe ich mich heute gefühlt.

Die Aufgabe war, im Minimum zwei, im besten Fall vier Tickets für das Taylor-Swift-Konzert zu besorgen. Meine Tochter ist grosser Fan – und es wäre das ideale Geburtstags-/Weihnachtsgeschenk, auch für mein Patenkind. Die restlichen zwei Tickets wären für die Väter. Die Mädchen sind gerade noch etwas zu jung, um allein an einen solchen Event zu gehen. «Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen», kommentierte meine immerschlaue Kollegin Anna Rothenfluh den Anlass. Wie recht sie hat. Dieses Konzert würden beide nie vergessen. Und ich kann danach darüber schreiben und eine Karte als Spesen abbuchen. So der Plan.

Well.

Die erste Hürde, für den Vorverkauf auserkoren zu werden, habe ich gemeistert. Doch das, so drohten die Veranstalter, sei noch lange keine Garantie für ein Ticket. Und tatsächlich: Der Kaufversuch wird zu einem Spiessrutenlauf. Als ich mich schon als sicherer Käufer wähne, beginnt die eigentliche Zitterpartie. Denn eine Fehlermeldung jagt die nächste. Und schon bald heisst es: Es gibt nur noch VIP-Tickets.

Am Ende ist es eine einfache Risiko-Ertrags-Rechnung. Weitere 15 Minuten zu klicken, kostet mich ... 15 Minuten. Schliesslich habe ich eingewilligt, mich dabei filmen zu lassen – ich mach mich vor der Kamera zum Affen. Und so hat der Arbeitgeber auch etwas von meiner Odyssee.

Der mögliche Gewinn mit der Freude der beiden Mädchen wäre aber gigantisch. Und deshalb muss man in solchen Fällen eine gewisse Ignoranz und Sturheit an den Tag legen.