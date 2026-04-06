Obwohl Stadler Rail seinen Rekurs zurückzieht, moniert der Thurgauer Zughersteller mangelnde Transparenz. Bild: keystone

Stadler Rail zieht Rekurs gegen SBB-Zugvergabe zurück

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Der Thurgauer Zughersteller Stadler Rail zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe eines Grossauftrages der SBB über 200 Doppelstock-Züge zurück. Das Unternehmen akzeptiert damit den Zuschlag an Siemens, wie Stadler am Montag mitteilte.

Stadler hatte die Ausschreibung verloren und daraufhin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Ziel war eine unabhängige Überprüfung des Entscheids. Die im Verfahren erhaltenen Unterlagen vom Gericht seien jedoch stark geschwärzt und lieferten keine ausreichende Transparenz, hielt Stadler fest.

Die neuen S-Bahnen wird der deutsche Zughersteller Siemens bauen. Bild: keystone

Die Dokumente zeigten aber, dass die SBB ihren Bewertungsspielraum zugunsten von Siemens genutzt hätten. Da entscheidende Informationen fehlten, sehe Stadler keine Grundlage für eine Weiterführung des Verfahrens und ziehe den Rekurs per 7. April zurück.

Stadler-Rail-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler bedauert den Entscheid nach wie vor. «Wir müssen diesen aber aufgrund der uns vorliegenden Informationen akzeptieren», wurde der Firmenchef in der Mitteilung zitiert. (sda/awp)