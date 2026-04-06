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Stadler Rail zieht Rekurs gegen SBB-Entscheid für Siemens-Züge zurück

KEYPIX - Montage von Flirt Evo Zuegen, aufgenommen bei einem Medienrundgang durch das Werk im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz der Stadler Rail, am Mittwoch, 18. Maerz 2026 in Bussnang. (KEYSTONE/Gian ...
Obwohl Stadler Rail seinen Rekurs zurückzieht, moniert der Thurgauer Zughersteller mangelnde Transparenz.Bild: keystone

Stadler Rail zieht Rekurs gegen SBB-Zugvergabe zurück

06.04.2026, 18:5006.04.2026, 20:19

Der Thurgauer Zughersteller Stadler Rail zieht seinen Rekurs gegen die Vergabe eines Grossauftrages der SBB über 200 Doppelstock-Züge zurück. Das Unternehmen akzeptiert damit den Zuschlag an Siemens, wie Stadler am Montag mitteilte.

Stadler hatte die Ausschreibung verloren und daraufhin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Ziel war eine unabhängige Überprüfung des Entscheids. Die im Verfahren erhaltenen Unterlagen vom Gericht seien jedoch stark geschwärzt und lieferten keine ausreichende Transparenz, hielt Stadler fest.

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Die Dokumente zeigten aber, dass die SBB ihren Bewertungsspielraum zugunsten von Siemens genutzt hätten. Da entscheidende Informationen fehlten, sehe Stadler keine Grundlage für eine Weiterführung des Verfahrens und ziehe den Rekurs per 7. April zurück.

Stadler-Rail-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler bedauert den Entscheid nach wie vor. «Wir müssen diesen aber aufgrund der uns vorliegenden Informationen akzeptieren», wurde der Firmenchef in der Mitteilung zitiert. (sda/awp)

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Lord_ICO
06.04.2026 19:00registriert März 2016
Spuhler bedauert noch immer den Entscheid, zieht seinen Rekurs jedoch zurück...wieso wohl zieht er den Rekurs zurück?

Das war alles nur Empörungsshow für die Schäfchen, die ihm folgen, denn diese Nachricht wird wohl kaum solche Wellen schlagen, wie sein Gekeife nach dem Entscheid. Natürlich war Spuhler von Anfang an klar, dass ein Rekurs chancenlos sein wird und die Entscheidung der SBB rechtens. Nur seine Fans wird das kaum interessieren und der Herr, der vor kurzem als Steuerhinterzieher aufflog, wird weiterhin der Held seiner blinden Gefolgsleute sein.
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marcog
06.04.2026 19:00registriert Februar 2016
Zu stark geschwärzt? Vielleicht sollte sich Peter Spuhler mal überlegen, bei welcher Partei er Mitglied ist. Die SVP hält soweit mir bekannt nicht viel von Transparenz.
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hifish
06.04.2026 18:58registriert Dezember 2015
Hat die Firma die SBB Cargo eine Papierlok
Verkauft hat doch eingesehen, dass es nicht besonders schlau ist Siemens zu bezichtigen SBB einen Papierzug verkauft zu haben…
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