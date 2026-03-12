recht sonnig11°
Stadler Rail erhält Millionenauftrag für 20 Züge aus Polen

12.03.2026, 14:3612.03.2026, 14:36

Der Zugbauer Stadler Rail hat einen Auftrag aus Polen an Land gezogen. Mit dem Marschallamt der Region Grosspolen wurde ein Vertrag über die Lieferung von bis zu 20 Flirt-Elektrotriebzügen unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 263 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Stadler Rail Polen
Stadler Rail hat einen Auftrag aus Polen an Land gezogen.Bild: stadler rail

Der Vertrag umfasst zunächst 10 fünfteilige Züge mit einer Option auf weitere 10 Fahrzeuge. Die ersten Züge sollen Anfang 2028 im regionalen und im städtischen Verkehr in Betrieb gehen.

Gebaut werden die Fahrzeuge im Stadler-Werk im polnischen Siedlce. Entwickelt werden die neuen Züge vom Ingenieursteam in Poznan, das derzeit 100 Fachkräfte zählt und 2026 um weitere 20 Ingenieure erweitert werden soll. (dab/sda/awp)

