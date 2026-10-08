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BLS-Bauarbeiten in Interlaken: Bahnersatz nach Interlaken Ost ab Oktober

BLS-Bauarbeiten: 8 Wochen lang ist schon in Interlaken West Endstation

08.10.2026, 12:4608.10.2026, 12:46

Während acht Wochen verkehren ab dem 19. Oktober zwischen Interlaken West und Interlaken Ost keine Züge. Grund sind Bauarbeiten. Die BLS setzt als Ersatz Busse ein.

Sie ersetze in Interlaken auf einem 1,7 Kilometer langen Abschnitt die alten Gleise und Weichen, teilte das Berner Bahnunternehmen am Donnerstag mit. Zudem würden die engen Kurven gestreckt.

Nach Angaben der BLS sind die heutigen Kurven für die bis zu 400 Meter langen Züge zu eng. Mit den Anpassungen werde die Voraussetzung geschaffen, dass nationale und internationale Direktverbindungen nach Interlaken Ost erhalten blieben, hiess es. Zudem könnten die Züge künftig schneller fahren.

Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen den beiden Bahnhöfen von Interlaken haben bereits Anfang Jahr begonnen. Am 19. Oktober beginne die intensivste Bauphase, während der die Strecke gesperrt sei, teilte die BLS mit. Die Züge verkehrten deswegen nur bis Interlaken West. Für die Weiterreise nach Interlaken Ost und Wilderswil würden Busse bereitstehen. (sda)

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