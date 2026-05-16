Polizeirapport

Gewaltdelikt in Reinach BL: Polizei sucht Täter und Opfer

In Reinach im Baselbiet hat sich am Freitagabend mutmasslich ein Gewaltdelikt ereignet. Die Polizei fand am Tatort Blutspuren, das mutmassliche Opfer und die Täterschaft sind jedoch verschwunden. Eine grossangelegte Suche blieb bislang erfolglos.

Eine unbeteiligte Drittperson habe der Polizei kurz vor 23.00 Uhr eine laute verbale Auseinandersetzung zwischen mutmasslich einer Frau und einem Mann gemeldet, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach im Gebiet des Tierparks Aumatt.

Blutspuren an diversen Stellen

Als die alarmierten Patrouillen am Ort des Geschehens eintrafen, hatten sich die beteiligten Personen bereits entfernt, wie es weiter hiess. Die Einsatzkräfte fanden jedoch an diversen Stellen Blutspuren vor, was auf ein Gewaltdelikt hindeutet.

Trotz umgehend eingeleiteter Abklärungen und einer grossräumigen Suchaktion hätten die beteiligten Personen nicht gefunden werden können, so die Polizei weiter. Bei der Suche seien auch Personenspürhunde zum Einsatz gekommen. Sowohl die Identität des mutmasslichen Opfers als auch jene der Täterschaft sind unklar. Die Polizei startete deshalb einen Zeugenaufruf. (sda)