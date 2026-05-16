Polizeirapport

Schwer verletzter Mann in Zürich gefunden: Hintergründe unklar

In Zürich ist am Samstagmorgen ein 28-jähriger Mann mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Was genau geschah, ist unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der 28-jähriger Spanier sei am Samstagmorgen kurz nach 6.40 Uhr auf dem Kloster-Fahr-Weg im Zürcher Kreis 10 direkt neben der Limmat liegend entdeckt worden, teilte die Stadtpolizei Zürich am Samstag mit. Der Mann habe schwere Verletzungen gehabt. Die Sanität von Schutz und Rettung Zürich brachte ihn zur Behandlung in ein Spital.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft starteten nun die weiteren Ermittlungen und suchen dazu nach Zeugen. (sda)