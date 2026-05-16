Autofahrer verletzt sich bei Selbstunfall auf A5 bei Leuzigen BE

Polizeirapport

Leuzigen BE: Autofahrer wird bei Selbstunfall auf A5 verletzt

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A5 bei Leuzigen BE ist am Freitagmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 33-jährige Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das anschliessend mehrmals gegen die Mittelleitplanke prallte.

Wie die für diesen Abschnitt der A5 zuständige Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr in Richtung Zürich. Das Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse und wurde stark beschädigt. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem ein Auto auf der Gegenfahrbahn. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (sda)