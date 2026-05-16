Polizeirapport

Auto stürzt in Lützelflüh BE in Kiesgrube: 18-Jähriger tot, 2 Insassen schwer verletzt

Im bernischen Lützelflüh ist am Freitagabend ein 18-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und stürzte in eine Kiesgrube.

Der Unfall auf der Lützelflühstrasse wurde der Kantonspolizei Bern kurz vor 19.30 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug geriet demnach in einer Linkskurve ins Schleudern, durchbrach einen Absperrzaun und stürzte rund 30 Meter tief in eine Kiesgrube.

Das Auto wurde beim Sturz völlig demoliert. Bild: BRK News

Der 18-jährige Fahrer, ein Schweizer aus dem Kanton Bern, erlag trotz Rettungsmassnahmen noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die beiden Mitfahrenden sind laut der Mitteilung schwer verletzt ins Spital gebracht worden. Eine Person wurde mit der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen, die andere wurde mit einer Ambulanz transportiert.

Das Fahrzeug stürzte rund 30 Meter tief. Bild: BRK News

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sind im Gang. (sda)