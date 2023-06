Rhätische Bahn (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Rhätische Bahn entgleist – Personenverkehr unterbrochen

Bei Nachtarbeiten ist der hinterste Wagen eines Bauzuges der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Bergün und Samedan GR entgleist und blockiert nun den Personenverkehr. Bis schätzungsweise am Freitagmittag verkehren auf diesem Streckenabschnitt keine Züge. Personen kamen bei dem Vorfall keine zu Schaden.

Der Wagen sei bei einer Einfahrt in einen Tunnel auf der Bündner Albulastrecke mit einer Achse entgleist, bestätigte die Mediensprecherin der RhB Yvonne Dünser einen Bericht von «blick.ch». Der Vorfall geschah kurz vor 4.30 Uhr am Freitagmorgen.

Um den Wagen wieder richtig auf die Schienen zu setzen, benötigt es einen Spezialkran. Bis die Strecke wieder für den Personenverkehr passierbar ist, dauert es gemäss einer ersten Schätzung bis am Freitagmittag, so Dünser weiter. Reisende von Zürich in Richtung St. Moritz und Samedan müssen einen Umweg via Klosters in Kauf nehmen.

++ Update folgt. ++

(sda)