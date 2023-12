Polizeirapport

Bewusstlose Frau mit Kopfverletzungen und unterkühlt in Birsfelden BL entdeckt

Eine 49-jährige Frau ist in Birsfelden BL am frühen Samstagmorgen bewusstlos, mit Verletzungen am Kopf und stark unterkühlt vor einer Parkbank aufgefunden worden. Ein Fussgänger entdeckte die Frau beim Birsköpfli gegen 06.15 Uhr, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.

Die Frau lag den Angaben zufolge auf dem Boden und war nicht ansprechbar. Die Sanität brachte sie in ein Spital. Die Polizei schloss ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Gemäss ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich die Frau zuvor in Basel aufgehalten und war auf dem Nachhauseweg. Wie sie sich die Verletzungen am Kopf zugezogen hat, war unklar. Die Polizei suchte Zeugen. (sda)