Bergwanderin stürzt im Berner Oberland ab – tot

Eine Berggängerin ist am Mittwochmorgen auf einer Alpinwanderung im Dossengebiet oberhalb von Innertkirchen BE abgestürzt. Ihre Begleiterin wurde mit einem Helikopter ausgeflogen.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 9 Uhr alarmiert, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Frauen auf einer Wanderung im Abstieg Richtung Urbachtal, als eine von ihnen aus noch ungeklärten Gründen über mehrere Meter abstürzte.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der Berggängerin feststellen. Beim Opfer handelt es sich um eine 29-jährige Deutsche. Die zweite Frau blieb unverletzt. Sie wurde von einem Care Team betreut.

Die Polizei hat zur Klärung des Unfalls Ermittlungen aufgenommen. (sda)