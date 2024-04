Polizeirapport

Fake-Luxusuhren-Schmuggler in Genf geschnappt

Ein 42-jähriger Franzose ist am Zoll des Genfer Flughafens beim Versuch, grösstenteils gefälschte Luxusuhren und zwei Markentaschen ohne zu deklarieren in die Schweiz einzuführen, erwischt worden. Er muss mehrere zehntausend Franken an Gebühren und Geldstrafen zahlen.

Der Mann kam Anfang des Monats mit einem Flug aus London in Genf an. Als er den Zoll passierte, deklarierte er nur zwei Uhren. Die Durchsuchung seines Koffers durch die Zollbeamten zeigte aber, dass der Mann einiges zu verstecken hatte.

Bei der Kontrolle des Gepäcks entdeckte der Zoll 18 Uhren und zwei Taschen mit Luxuslederwaren. Bei einer Untersuchung stellten sich 13 Uhren als Fälschungen heraus, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Von den verbleibenden fünf echten Uhren hatte der Reisende nur zwei deklariert. Die Luxustaschen hatte er ebenso wenig angemeldet.

Der Wert der Ware beläuft sich laut BAZG auf mehrere hunderttausend Franken und der geschuldete Geldbetrag auf zehntausende Franken. Die Person bekommt auch wegen Verstössen gegen das Zoll- und das Mehrwertsteuergesetz eine Busse und wird wegen Verstosses gegen das Markenschutzgesetz angezeigt. (sda)