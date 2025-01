Polizeirapport

Frau in Bieler Wohnung leblos aufgefunden – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus an der Güterstrasse in Biel eine leblose Frau aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde die Frau Opfer eines Tötungsdelikts.

In einem Mehrfamilienhaus an der Gütestrasse in Biel ist am Donnerstagabend eine Frau leblos aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde sie Opfer eines Tötungsdelikts.

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, gegen 21.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Person, die an der Güterstrasse in Biel wohne, seit mehreren Tagen, nicht mehr erreichbar sei. Daraufhin haben Einsatzkräfte die Wohnung der Person aufgesucht und dort eine verstorbene Frau aufgefunden. Es bestehen Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

In der Folge wurden für erste Ermittlungen und insbesondere für die Spurensicherung verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern, darunter etwa die Kriminaltechnik, aufgeboten. Das ging am Freitag aus einer Mitteilung hervor. Für weitere rechtsmedizinische Untersuchungen wurde das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern beigezogen.

Zur Aufklärung des Tathergangs sucht die Kantonspolizei nach Zeuginnen und Zeugen. Von Interesse sei insbesondere, ob Personen in den vergangenen Tagen im Bereich der Güterstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht hätten, hiess es in der Mitteilung. (sda/lyn)