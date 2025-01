Eine 78-Jährige krachte bei Sünikon in einen Baum. Bild: brk news

Polizeirapport

78-jährige Lenkerin kracht in Sünikon (ZH) in Baum

In Sünikon bei Steinmaur ist am Donnerstag eine 78-jährige Autofahrerin von der Strasse abgekommen und in einen Baum gekracht. Sie wurde beim Aufprall mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Wieso die Frau von der Strasse gekommen ist, ist noch unklar. brk news

Weshalb die Lenkerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei mitteilte. (sda)