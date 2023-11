Polizeirapport

Neulenker kracht in Oberkulm AG in Werbetafel – Mitfahrer verletzt

Ein 18-jähriger Junglenker ist in der Nacht auf Dienstag in Oberkulm AG von der Strasse abgekommen und in eine Werbetafel geprallt.

Bild: kantonspolizei aargau

Das Auto wurde dabei total beschädigt, ein Mitfahrer musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Bild: kantonspolizei aargau

Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei die Meldung zum Unfall an der Hauptstrasse ein, wie es hiess. Der 18-jährige Fahrer aus der Region sei von Reinach in Richtung Unterkulm unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen geriet er mit seinem Fahrzeug neben die Strasse in das Wiesland und kollidierte mit der Werbetafel einer Autogarage.

Bild: kantonspolizei aargau

Dem Junglenker wurde der Führerausweis auf Probe, den er erst im Oktober erlangt hatte, vorläufig entzogen. (sda)