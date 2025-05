Der Fall der Raser-Ente von Köniz sorgte auch im Ausland für Aufregung. bild: zvg

Die internationale Presse verurteilt rücksichtsloses Verhalten der Schweizer Raser-Ente

Es war ein tierischer Eklat, der anfangs Woche die Gemüter in der Schweiz erhitzte. In der Berner Vorortgemeinde Köniz wurde eine Stockente mit 52 Stundenkilometer in einer Tempo-30-Zone geblitzt. Den Fall publik gemacht hat die Berner Zeitung am Montag.

Das Tier war – mutmasslich – ohne Führerschein unterwegs. Schnell kamen Gerüchte auf, dass der Erpel ein Wiederholungstäter sei, denn bereits vor sieben Jahren wurde eine Ente am gleichen Ort mit viel zu hohem Tempo gemessen.

Diesem Gerücht ging auch die «Berner Zeitung» nach. Und auch die Gemeinde habe sich natürlich diese Frage gestellt, sagte die Kommunikationsverantwortliche, Susanne Bandi, zur Zeitung. Sie habe sich deshalb ans Polizeiinspektorat gewandt.

Dort habe man der Gemeinde versichert, dass es unmöglich sei, dass das Bild oder die Radaranlage manipuliert worden seien. Die Rechner würden jährlich vom Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS geeicht und geprüft. Die Fotos würden zudem gesiegelt.

Da Stockenten zwischen fünf und zehn Jahre alt werden, ist also nicht ganz auszuschliessen, dass es sich beim Könizer Raser-Erpel tatsächlich um einen Wiederholungstäter handelt.

Aber nicht nur in der Schweiz, auch international machte die Raser-Ente Schlagzeilen. Eine Übersicht zum tierischen Eklat in Köniz.

Der Spiegel

Der «Spiegel» bleibt nüchtern und bei den Fakten. Aber auch bei unserem nördlichen Nachbarn nimmt man die Spekulationen zum potenziellen Wiederholungstäter auf.

BBC

Auch die «BBC» hat die Raser-Ente aufgenommen und sich noch ein Wortspiel erlaubt: Statt case cracked (Fall gelöst), case quacked (Fall gequakt).

Guardian

Der englische «Guardian» spricht von einem fowl play, statt foul play. Fowl ist englisch für Geflügel. Die englischen Medien nehmen den Fall also wie gewohnt mit tierischem Humor. Obwohl es für viele eine ernste Sache ist.

NZ Herald

Auch die «New Zealand Herald» zeigt den mutmasslichen Übeltäter – und zwar unverpixelt. Auch watson hatte sich am Montag entschieden, das Gesicht der Ente ganz zu zeigen.

Standard

Anders hat es der «Standard» aus Österreich gemacht. Dort hat man sich entschieden, den unter Verdacht stehenden Übeltäter mit einem Symbolbild zu ersetzen.

Die Presse

Dasselbe bei der österreichischen «Presse». Hier wird ein Symbolbild einer Ente gezeigt.

Das wirft allerdings ethische Fragen auf: Was, wenn ein Familienmitglied der abgebildeten Ente diese erkennt, und dann fälschlicherweise annimmt, diese sei der Übeltäter?

RTL

Bei «RTL» dagegen wird nicht mit Vorwürfen gespart: «Schneller als die Polizei erlaubt!» und «Notorische Raserin» heisst es dort. Zurecht, eine 30er-Zone ist kein Spielplatz.

