Hellcat-Fahrer benimmt sich wie Hellcat-Fahrer; bekommt Hellcat-Verbot

Sie stellen ihre Verkehrsdelikte für den Insta-Fame online ... und werden von der Polizei überführt. Willkommen in der bizarren Welt der Instagram-Raser.

Mehr «Leben»

Instagram ist per definitionem das Poser-Portal schlechthin. Selbst Otto Normallangweiler präsentiert dort eine sozusagen «optimierte» Version seines Alltags. Ferien, Essen, Haustiere, Party – only the best bits. Fotos vom Arbeitsweg im überfüllten ÖV gibt's kaum. Von der sonnigen Wanderung am Wochenende aber sehr wohl. Logisch.

Und dann gibt es noch die Hobbyisten. Für sie ist Insta wie gemacht. Die Yoga-Dame, der Fitness-Bro, der Downhill-Biker, die Auto-Bloggerin. Womit wir beim Thema wären: Oh ja, automobile Insta-Feeds feiern Hochkonjunktur. Ganz nett.

Weniger nett wäre dann noch die Untergattung der Insta-Raser. Uff. Leute, die für dieses Kleinbisschen Insta-Fame Videos posten, auf denen zu sehen ist, wie sie mit übersetzter Geschwindigkeit herumbolzen. Auf öffentlichen Strassen, notabene, wo sehr wohl unbescholtene Unbeteiligte gefährdet werden können. Und, ach ja: Sobald sich die Polizei einschaltet, ist es ein Leichtes, jene Egomanen zu fassen, denn ... sie sind ja auf Instagram. 🤦

Dies hat dann mitunter Gegebenheiten wie diese zur Folge:

Fallbeispiel 1: Hellcat-Fahrer benimmt sich wie Hellcat-Fahrer; bekommt Hellcat-Verbot

Gestatten, Miles Hudson, der junge Gentleman hinter dem Insta-Handle srt.miles und Fahrer des berüchtigten «Belltown Hellcat».

«Hellcat» im Sinne von Dodge Charger Hellcat Jailbreak Edition, jener ziemlich albernen, 807 PS starken Maxiausführung der Charger-Limousine. Ebendieser Herr Hudson wurde jüngst in der Innenstadt von Seattle von der Polizei angehalten, nachdem er den Motor seines Fahrzeugs «auf ohrenbetäubende Lautstärke» aufheulen liess, wie es im Polizeibericht heisst.

Naja, die Tigerstreifen machen den Göppel auch nicht gerade unauffälliger. gif: reddit

Nur ein paar Tage später wurde Hudson erneut gestoppt – diesmal, weil die Polizisten ein wenig auf Instagram rumgescrollt und so die diversen Verkehrsverstösse gesehen hatten, die Hudson freundlicherweise dokumentiert hatte.

In einer etwas humorvollen Wendung der Ereignisse wurde dem 20-Jährigen letzte Woche Bewährung gewährt – unter der Bedingung, dass er ein Jahr lang keinen Hellcat fahren darf. Er darf andere Autos fahren. Nur nicht diesen verdammten Hellcat, den die Anwohner so sehr hassen.

Fallbeispiel 2: Corvette-Fahrer mit Nummernschild «WillRuN» macht genau das; wird als Drogenhändler überführt

Ebenfalls letzte Woche, diesmal in Charlotte im Bundesstaat North Carolina, wurde ein weiterer Insta-Raser festgenommen. Hier handelt es sich um einen gewissen Carlos Clark, der auf Instagram unter dem Namen thestolenz06 unterwegs ist. Dort sind diverse Raservideos seiner Flammen speienden, mit dem Nummernschild «WillRuN» gekennzeichneten 2018er Corvette Z06 zu bewundern.

View this post on Instagram A post shared by Stolenz06 (@thestolenz06) Gesucht ist eine schwarze Corvette Z06 mit auf der Heckklappe montierter Insta-360-Kamera. Die Polizei tappt im ... Dunkeln. Ha.

Clark wurde Ende letzten Monats in Charlotte verhaftet, nachdem er absichtlich ein Polizeifahrzeug angefahren hatte ... und geflohen war:

Aus den Verhaftungsunterlagen geht hervor, dass Clark nach einer Hausdurchsuchung wegen mehrerer Verbrechen und Vergehen angeklagt wurde, darunter Flucht vor Verhaftung mit einem Kraftfahrzeug, rücksichtsloses Fahren, Angriff mit einer tödlichen Waffe und Handel mit Marihuana.

Hier nochmals: Clark wurde dank seiner Social-Media-Accounts überführt. Die Videos von thestolenZ06 auf Instagram und TikTok wurden bereits über 20 Millionen Mal aufgerufen. Sie zeigen, wie die Z06 durch den Verkehr rast, auf dem Seitenstreifen fährt, um dem Verkehr auszuweichen, bei Verkehrskontrollen davonfährt und bei Verfolgungsjagden auf der Autobahn flieht.

Immerhin: Gestohlen ist sie nicht, seine Z06.