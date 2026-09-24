Polizeirapport

Gefängnisinsasse verletzt in Thun einen Mitgefangenen schwer

Das Regionalgefängnis Thun. (Archivbild) Bild: AJV Bern

Ein Insasse hat am Mittwoch bei einer Auseinandersetzung in einer Zweierzelle im Regionalgefängnis Thun einen anderen Mann schwer verletzt. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Die anwesenden Gefängnismitarbeitenden leisteten dem Opfer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte umgehend Erste Hilfe. Eine Ambulanz transportierte den Mann anschliessend ab.

Die Umstände des tätlichen Vorfalls zwischen den beiden Männern sind noch unklar. Die Kantonspolizei nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland entsprechende Ermittlungen auf. (sda)