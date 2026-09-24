Warum in der Rorschacherstrasse in der Stadt St. Gallen am Mittwochabend ein Feuer ausbrach, wird untersucht. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Mann bei Wohnungsbrand in St. Gallen lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in St.Gallen ist am Mittwochabend ein 24-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Das Feuer brach kurz vor 21 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rorschacherstrasse aus, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte.

Ein 40-jähriger Mann sei leicht verletzt worden. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben und hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Feuerwehr habe den Brand, den eine Drittperson gegen 21 Uhr gemeldet habe, rasch unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache sei noch unklar und werde vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Auch die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen laut Polizei mehrere Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei, elf Angehörige der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. (sda)