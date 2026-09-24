Polizeirapport

Töfffahrer kollidiert in Arth mit Mauer und verletzt sich erheblich

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Arth gestürzt und hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Er musste ins Spital gebracht werden.

Der junge Motorradfahrer fuhr am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der Luzernerstrasse von Arth Richtung Immensee. In einer leichten Rechtskurve verlor er laut Mitteilung aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. Dieses rutschte über die Gegenfahrbahn, prallte gegen eine Mauer und zurück auf die Strasse.

Der Töff an der Unfallstelle in Arth. Bild: kantonspolizei aargau

Für die Betreuung des Verletzten und die Unfallaufnahme wurde die Luzernerstrasse vorübergehend gesperrt, wie es weiter hiess. Die Feuerwehr Gemeinde Arth regelte den Verkehr und leitete ihn um. (dab/sda)