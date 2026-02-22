Polizeirapport

22-Jähriger in Verbier VS bei Lawinenunglück getötet

Das Skigebiet Verbier. Bild: Shutterstock

Bei einem Lawinenniedergang in Verbier VS hat am Sonntag ein Skifahrer sein Leben verloren. Der 22-Jährige war nach Polizeiangaben abseits der Piste unterwegs.

Kurz vor dem Mittag habe sich der junge Mann in einem Couloir unterhalb von Les Attelas befunden, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Auf einer Höhe von 2600 Metern habe ihn eine Lawine mitgerissen.

Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte sei der schweizerisch-niederländische Doppelbürger noch am Ort des Unglücks verstorben, hiess es. (sda)