Polizeirapport

Frau attackiert Mann in Basel mit Messer

Die Polizei nahm die Täterin fest. Bild: KEYSTONE

Eine Frau hat in Basel kurz nach Sonntagmittag einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm die mutmassliche Täterin fest und brachte den Mann ins Spital.

Die Tat ereignete sich um circa 13.00 Uhr in der Gundeldingerstrasse, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Der Mann sei mit einem zwei Monate alten Baby unterwegs gewesen. Dieses sei unverletzt geblieben.

Laut Communiqué näherte sich die Beschuldigte dem Mann und stach unvermittelt auf ihn ein. Mehrere Personen eilten dem Mann daraufhin zu Hilfe und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Titel der Medienmitteilung beschrieb die Staatsanwaltschaft die Tat als versuchte Tötung. Bei der Festgenommenen handle es sich um eine 51-jährige türkische Staatsangehörige, hiess es. Aus ermittlungstaktischen Gründen mache man keine weiteren Angaben.

Der genaue Tathergang und der Hintergrund des Angriffs waren den Angaben zufolge zunächst unklar. (sda)