Betrunkener Autofahrer reisst Leitung weg – Stromausfall in Luzerner Dorf

Wegen eines Verkehrsunfalls ist in der Nacht auf Sonntag in Ebersecken der Strom ausgefallen. Schuld war ein betrunkener Autofahrer, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Autofahrer verletzte sich nicht. Bild: Kapo LU

Der Automobilist hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses durchbrach einen Weidezaun und beschädigte eine Fahrleitung. Der Autofahrer blieb unverletzt. Er war betrunken. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.62 Promille. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab. (sda)