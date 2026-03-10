Polizeirapport

Polizei-Grosseinsatz in Zürich wegen Drohung an der Bellerivestrasse

In der Stadt Zürich läuft derzeit ein Grosseinsatz der Polizei. Grund dafür sei eine Drohung, die sich gegen eines der Gebäude richtet, das an dieser Strasse liegt, schreibt Nau. Die Stadtpolizei hat den Einsatz bestätigt. Um welches Gebäude es sich handelt, ist bislang unklar.

Wie es im Bericht von Nau weiter heisst, sind einige schwer bewaffnete Polizeibeamte vor Ort. Auch die an die Bellerivestrasse grenzende Klausstrasse soll gesperrt sein. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...