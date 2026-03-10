Polizeirapport

Frau stirbt nach Autounfall in Saillon VS

Am Dienstagereignete sich auf der Autobahn A9 bei Saillon ein Verkehrsunfall, schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis in einer Medienmitteilung. Dabei kam eine Autolenkerin ums Leben.

Gegen 12:45 Uhr fuhr eine Automobilistin auf der Autobahn A9 von Saxon in Richtung Riddes. Auf der Höhe von Saillon prallte das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen gegen die Mittelleitplanke der Autobahn.

Ein zufällig vorbeikommendes Ambulanzteam leitete umgehend eine Reanimation ein. Die Lenkerin wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital Sitten transportiert, wo sie verstarb.

Beim Opfer handelt es sich um eine 78-jährige Schweizerin. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. (hkl)