Toter Taxifahrer in Davos – Polizei verhaftet 2 Männer

Die Kantonspolizei Graubünden hat zwei Männer in Davos festgenommen. Es wird geklärt, ob die Festnahmen in Verbindung mit dem Todesfall eines 53-jährigen Taxifahrers vom Freitagmorgen stehen.

Festgenommen wurden die Männer, ein 54-jähriger Schweizer und ein 26-jähriger Italiener, aufgrund erster Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Sie hätten mit dem verstorbenen Taxifahrer an der Talstrasse in Davos Platz eine Auseinandersetzung gehabt. Der Taxifahrer war regungslos neben seinem Wagen aufgefunden worden und verstarb noch vor Ort.

Ob der Todesfall im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung steht, ist Gegenstand der laufenden Strafuntersuchung, wie es weiter hiess. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat bezüglich der Auseinandersetzung gegen die beiden Männer beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Die Meldung über den bewusstlosen Taxifahrer war bei der Kantonspolizei am Freitagmorgen um 5 Uhr eingegangen.

(aeg)